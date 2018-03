Parigi | Torre Eiffel chiude per alcune ore a causa del maltempo

Parigi vista dalle finestre di una torre : Laurent Kronental si è affacciato dalle Tours Aillaud di Nanterre per raccontare cosa si vede fuori e soprattutto dentro The post Parigi vista dalle finestre di una torre appeared first on Il Post.

Maltempo Parigi : la torre Eiffel chiusa stamani per neve : Questa mattina la torre Eiffel è rimasta chiusa a causa della neve e del freddo. Il monumento dovrebbe poter riaprire l’accesso ai turisti da metà pomeriggio. Sul sito della società che gestisce la torre, è apparso l’avviso: “in ragione della neve e delle temperature sotto lo zero nella notte, l’apertura della torre Eiffel è ritardata”. In febbraio la torre era rimasta chiusa a piu’ riprese per via del ...