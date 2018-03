Papa Francesco | ' Sentendo aspirazioni giovani intravediamo mondo'

Argentina : Papa Francesco esorta gli argentini alla 'difesa della vita' : ... esortato a "dare un contributo in difesa della vita e della giustizia" e a "migliorare il mondo col proprio lavoro e prendendosi cura dei più deboli". Il messaggio del pontefice è un ringraziamento ...

?Papa Francesco : "Serve carità e accoglienza - andare incontro ai bisogni degli ultimi" : "Compiere con gioia opere di carità verso quanti soffrono nel corpo e nello spirito è il modo più autentico di vivere il Vangelo, è il fondamento necessario perché le nostre comunità crescano nella fraternità e nell'accoglienza reciproca"

Papa Francesco DA PADRE PIO/ Toccare con mano il mistero della misericordia : Ieri PAPA FRANCESCO è andato in visita pastorale a Pietralcina e a San Giovanni rotondo, nel centenario delle stimmate e nel 50esimo della morte di PADRE Pio. CRISTIANA CARICATO(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 06:08:00 GMT)BENEDETTO XVI/ E lo "stolto pregiudizio" su FRANCESCO: la fine di tutti i "dubia", di M. BorghesiPAPA/ FRANCESCO, 5 regali che non si possono dimenticare, di G. Frangi

Papa Francesco a San Giovanni Rotondo : 'San Pio esempio di amore per i deboli' VIDEO : Padre Pio ha stupito il mondo: 'esempio di amore ai deboli' 'Cari fratelli e sorelle di Pietrelcina e della diocesi di Benevento, voi annoverate san Pio tra le figure più belle e luminose del ...

Pietrelcina - Papa Francesco da Padre Pio/ Diretta streaming video - l'omelia : "scartiamo peggio degli Spartani" : Papa Francesco in visita nei luoghi di San Padre Pio: Diretta streaming video, le celebrazioni e gli incontri a Pietrelcina e San Giovanni Rotondo.

Lettera di Ratzinger su Papa Francesco - il Vaticano : 'Nessuna censura' : La Santa Sede fa chiarezza sulle polemiche seguite alla pubblicazione di parte di una Lettera di Benedetto XVI sulle qualità filosofiche e teologiche di Papa Francesco e precisa che non c'è stata ...

In migliaia per Papa Francesco a San Giovanni Rotondo : «Preghiera - piccolezza e sapienza» : papa Francesco è atterrato intorno alle 10 sul campo sportivo Antonio Massa di San Giovanni Rotondo. Ad accoglierlo l?arcivescovo Michele Castoro e il sindaco Costanzo Cascavilla. Un...

Papa Francesco nella terra di Padre Pio pensa agli anziani e ai giovani : 'Pregate la Madonna affinché trovino lavoro qui' : Le prime parole, sono state dedicate necessariamente a Padre Pio: 'Questo umile frate cappuccino ha stupito il mondo con la sua vita tutta dedita alla preghiera e all'ascolto paziente dei fratelli, ...

Papa Francesco nei luoghi di Padre Pio : “Un Paese che litiga non cresce” : Papa Francesco nei luoghi di Padre Pio: “Un Paese che litiga non cresce” Bagno di folla per il Pontefice a Pietrelcina e San Giovanni Rotondo in occasione del centenario dell’apparizione delle stimmate di San Pio. Continua a leggere L'articolo Papa Francesco nei luoghi di Padre Pio: “Un Paese che litiga non cresce” proviene da NewsGo.

Papa Francesco in visita nei luoghi di Padre Pio : "Un Paese che litiga è malato" : In visita a Pietrelcina, nei luoghi di Padre Pio, Papa Francesco non rinuncia a dire la sua sulla situazione politico-sociale del nostro Paese. Lo ha fatto a modo suo, invitando i fedeli a imitare “l’eroico...