Paolo Romani cerca di salvarsi dal diktat di Di Maio sulla presidenza del Senato

(Di domenica 18 marzo 2018) Il forzistadi salvare la sua corsa allaaldaldi Luigi Di. Ieri il leader M5s ha detto chiaramente che non intende sostenere "condannati o imputati" e, purtroppo per lui, è condannato in via definitiva per peculato. Il fedelissimo di Berlusconi oggi però interviene con una nota per ridimensionare il caso: "Ho sbagliato come padre, tutto ciò non influiscascelta politica"."Per quanto riguarda l'accusa per peculato riportata oggi su alcuni organi di stampa per l'utilizzo improprio del cellulare assegnatomi dal comune di Monza per la funzione di assessore all'urbanistica, vorrei prima di tutto chiarire che il procedimento è ancora in corso. La Cassazione, infatti, riconoscendo la tenuità del fatto, ha chiesto alla corte d'appello di riconsiderare l'eventuale condanna". Così ha ...