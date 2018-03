Palazzo Marino investe sul car pooling a Milano

Milano. Sala e Fontana si incontrano a Palazzo Marino : “Ho invitato il neo presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, per un primo incontro a valle della sua elezione. Abbiamo

Milano. Palazzo Marino in musica con il Quartetto di liuti : Domenica 11 marzo, alle ore 11:00, la rassegna Palazzo Marino in musica ospita in Sala Alessi il Quartetto di liuti

Milano. Palazzo Marino pronto per l’ondata di freddo : In previsione dell’ondata di freddo che, a partire da oggi, domenica 25 febbraio, porterà temperature significativamente più basse della media

Ema - Consiglio Ue : irricevibile ricorso Milano | Palazzo Marino : "Non lo potete rigettare" | Olanda : "Yes we can" : Per il Consiglio Ue la richiesta di sospensiva sulla decisione che assegna l'Ema ad Amsterdam non può essere accolta ma per Sala la partita è ancora aperta. Il vice premier olandese dopo il sopralluogo della delegazione dell'Europarlamento: "Rispetteremo i tempi". La Via: "Rischio ritardi"

Milano : Palazzo Marino chiama privati per rinnovare palazzo del ghiaccio (2) : (AdnKronos) - Attualmente, l’impianto di via dei Ciclamini è composto da una pista per il ghiaccio regolamentare di dimensioni olimpiche, destinata al pattinaggio nelle varie discipline sportive, una palestra per atleti, una tribuna in cemento armato da 3.560 posti, spogliatoi e servizi per atleti,

Milano : Palazzo Marino chiama privati per rinnovare palazzo del ghiaccio : Milano, 15 feb. (AdnKronos) - Un nuovo stadio del pattinaggio, ripensato nelle sue funzioni e nella sua architettura, a vocazione internazionale e quanto più funzionale possibile per le discipline sportive della Fisg (Federazione italiana sport del ghiaccio). Il Comune di Milano ridisegna il futuro

Carnevale - da Palazzo Marino 70 mila euro per gli eventi : Diverse le iniziative nel Municipio 2 che, a partire dalle 10:30, intratterrà i cittadini con maschere, racconti di Carnevale e spettacoli. Un concorso di maschere tradizionali e animazione per ...

