Pagelle Sampdoria Inter | Fantacalcio | i voti della partita Serie A 29^ giornata - primo

Sampdoria - le Pagelle di CM : Duvan - che meraviglia! Si sblocca Silvestre : Entra ed ha voglia di spaccare il mondo. Serve due assist interessanti in area, poi regala una meraviglia all'infreddolito pubblico del Ferraris: parte dalla sua trequarti con una progressione ...

Pagelle Sampdoria-Udinese 2-1 - Silvestre ‘bomber’ : Pagelle Sampdoria-Udinese – Si sono concluse le gare delle 15 valide per la 26^ giornata del campionato di Serie A, una partita che ha regalato grosse emozioni è quella tra Sampdoria ed Udinese, importante soprattutto per la classifica. Successo per la squadra di Giampaolo che si sta confermando in campionato, buona comunque la prestazione della squadra di Oddo ma manca il risultato positivo. Finisce 2-1, super gol di Zapata. Pagelle ...

Milan Sampdoria 1-0 - le Pagelle dei rossoneri : Un gol di Bonaventura abbatte la Sampdoria. I rossoneri agguantano una meritata vittoria , il decimo risultato utile a fila, e agganciano i blucerchiati al sesto posto. San Siro applaude una squadra ...

Pagelle/ Milan-Sampdoria (1-0) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 25^ giornata) : Pagelle Milan-Sampdoria: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 25^ giornata. I giudizi, i migliori e i peggiori in campo a San Siro (oggi)(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 22:55:00 GMT)

Milan-Sampdoria 1-0 : Pagelle e tabellino : Milan-Sampdoria, 25ª giornata Serie A 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Pagelle Milan-Sampdoria 1-0 : Calhanoglu e Bonaventura sugli scudi - serata nera per Murru : Pagelle Milan-Sampdoria – Squillo Champions per il Milan. I rossoneri vincono la quinta partita nelle ultime sei disputate in campionato e agganciano prpprio la Sampdoria al 6° posto. Tre punti importantissimi per i rossoneri in una sorta di scontro diretto per l’Europa. Sono 41 ora i punti raccolti dall squadra di Gattuso che ora possono sognare addirittura un piazzamento Champions, visto il momento nero di Inter e Lazio, ...

Pagelle / Milan-Sampdoria : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 25^ giornata - primo tempo) : PAGELLE Milan-Sampdoria: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 25^ giornata. I giudizi, i migliori e i peggiori in campo a San Siro (oggi)(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 21:43:00 GMT)

Sampdoria - le Pagelle di CM : Barreto - la sua miglior partita. Quagliarella fa 17 : , dal 59' Kownacki 6 : entra con la voglia di spaccare il mondo, ma rischia di strafare. Sbaglia a tu per tu con Nicolas, ma le qualità ci sono, . All. Giampaolo 7 : la Sampdoria è bella e creativa ...

Pagelle Sampdoria-Verona 2-0 : Barreto dovunque - Petkovic non incide : Pagelle Sampdoria-Verona – La Sampdoria vince in casa con il Verona e conquista il quinto risultato utile consecutivo. Privi di Praet e Ramirez, i blucerchiati sono riusciti ad ottenere altri tre punti molto importanti che riportano la squadra di Giampaolo al sesto posto a soli 7 punti di distacco dal 3° posto, occupato attualmente dall’Inter. Decisiva la rete di Edgar Barreto, che sta rimpiazzando in maniera encomiabile ...

Pagelle Sampdoria-Torino 1-1 - Torreira sblocca il match : Pagelle Sampdoria-Torino 1-1 – Si è conclusa la prima gara valida per la 23^ giornata del campionato di Serie A, in campo si sono affrontate Torino e Sampdoria in una gara che ha dato spettacolo già dai primi minuti, partita che finisce in parità, un risultato giusto per quanto visto in campo. Inizio positivo per la squadra di Walter Mazzarri che va ad un passo dal gol con Iago Falque poi la reazione della Sampdoria che trova subito il ...

Pagelle/ Roma-Sampdoria (0-1) : Fantacalcio - i voti. Bereszynski e Nainggolan i peggiori (Serie A 22^ giornata) : Le PAGELLE di Roma Sampdoria: Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata nella 22^ giornata di Serie A. Tra i peggori ecco Bereszynski della Samp e il giallorosso Nainggolan.(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 11:37:00 GMT)

Pagelle/ Roma-Sampdoria (0-1) : Fantacalcio - i voti. Che serataccia per Di Francesco! (Serie A 22^ giornata) : Le Pagelle di Roma Sampdoria: Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata nella 22^ giornata di Serie A. Tra i migliori del match i due portieri, Alisson e Viviano.(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 10:42:00 GMT)

Pagelle/ Roma-Sampdoria (0-1) : Fantacalcio - i voti. Alisson e Viviano tra i migliori (Serie A 22^ giornata) : Le PAGELLE di Roma Sampdoria: Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata nella 22^ giornata di Serie A. Tra i migliori del match i due portieri, Alisson e Viviano.(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 09:29:00 GMT)

Pagelle/ Roma-Sampdoria (0-1) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 22^ giornata) : Le Pagelle di Roma Sampdoria: Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata allo stadio Olimpico, i giudizi a tutti i calciatori scesi in campo nella ventiduesima giornata della Serie A(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 23:14:00 GMT)