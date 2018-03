Pagelle Napoli-Genoa 1-0 | Fantacalcio | i voti della partita Serie A 29^ giornata

Napoli-Genoa 1-0 - le Pagelle di CalcioWeb : Napoli-Genoa 1-0, le pagelle di CalcioWeb – Partita più difficile del previsto per il Napoli contro il Genoa, partita coraggiosa per la squadra di Ballardini che prova a chiudere ogni spazio e ci riesce bene per quasi 75 minuti, l’uomo che non ti aspetti, Albiol, permette al Napoli di conquistare tra punti preziosissimi per la volata scudetto, adesso i punti di distacco dalla Juventus sono solo due. Recrimina il Genoa che aveva ...

Inter-Napoli - le Pagelle : Skriniar è devastante - Mertens inventa poco : pagelle INTER HANDANOVIC 6 Impegnato in poche occasioni. Lo sloveno praticamente non fa mai una parata. CANCELO 5.5 Gioca meglio nel primo tempo. Nella ripresa, spostato a sinistra, cala tantissimo. ...

Inter-Napoli 0-0 - le Pagelle di CalcioWeb : Inter-Napoli 0-0, le pagelle di CalcioWeb – Si è concluso il big match della 28^ giornata del massimo campionato di Serie A, big match che ha dato importanti indicazioni per le zone alte. La squadra di Maurizio Sarri continua a perdere punti sulla Juventus, adesso il sorpasso in classifica è definitivo ma in generale gli azzurri sono sembrano più così brillanti come nelle ultime partite. In casa nerazzurra altra brutta prestazione ma non è ...

Pagelle Inter-Napoli 0-0 : Insigne e Mertens poco lucidi - Eder entra e sbaglia molto : Inter e Napoli hanno impattato per 0-0 nel posticipo della 28a giornata del campionato di Serie A. Andiamo a scoprire le Pagelle della sfida. INTER Handanovic 6 A lungo inoperoso, il Napoli esce nel finale ma non lo mette mai veramente in difficoltà Cancelo 6,5 L’intesa con Candreva è buona, ma i due non riescono a sfondare. Contiene bene tuttavia, gli avversari. Skriniar 7 Gestisce bene il reparto, limitando molto bene Mertens. ...

LIVE Pagelle Inter-Napoli in DIRETTA : super sfida a San Siro - Icardi sfida Insigne e compagni : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle dell’incontro tra Inter e Napoli, valido per la Serie A di calcio: il Napoli vuole tornare a guadagnare sula Juventus, mentre l’Inter vuole puntellare il suo piazzamento Champions. La sfida si preannuncia ricca di emozioni e spettacolo! Appena ufficializzate, inseriremo nel LIVE le formazioni della partita, poi dal fischio d’inizio aggiorneremo costantemente voti e commenti. ...

Pagelle Napoli-Roma 2-4 - disastro Mario Rui : Pagelle Napoli-Roma – Si conclude con il botto la 27^ giornata del campionato di Serie A, in campo Napoli e Roma che hanno regalato grosse emozioni e hanno riscatto la brutta partita delle 18 tra Lazio e Juventus che ha visto la vittoria bianconera nel finale con la magia di Dybala. Colpo grosso della Roma trascinata da un grande Edin Dzeko, soprattutto il terzo gol è stato un capolavoro del bosniaco, la squadra di Sarri passa subito in ...

