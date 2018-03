Pagelle Crotone Roma | Fantacalcio | i voti della partita Serie A 29^ giornata - primo

Serie A - Crotone-Sampadoria 4-1 - ecco le Pagelle della gara : Un Crotone fenomenale riesce ad avere la meglio della Sampdoria per 4-1. Calabresi perfetti nella prima frazione, la squadra di Genova molto al di sotto delle aspettative. La squadra di Zenga a segno con Trotta, due volte, e Stoian. Nella ripresa goal della bandiera per la Sampdoria di Zapata. all’86’ Clamorosa autorete di Viviano per il quattro a uno a favore del Crotone. pagelle FANTAGAZZETTA: L'articolo Serie A, ...

Pagelle Crotone-Spal 2-3 : Antenucci “timbra” - Barberis assente : 1/8 Francesco Mazzitello/LaPresse ...

Pagelle Benevento-Crotone 3-2 - che forza Sandro : Pagelle Benevento-Crotone – Si è concluso l’importante scontro salvezza valido per la 25^ giornata del campionato di Serie A, si sono affrontate Benevento e Crotone che hanno regalato grosse emozioni e colpi di scena. La squadra di Zenga prova a scappare con Crociata, poi il Benevento ribalta tutto con Sandro e Viola, poi Benali ristabilisce la parità. Nel finale Diabatè regala tre punti preziosissimi alla squadra di De Zerbi. ...

Pagelle Crotone-Atalanta 1-1 : pasticcio Berisha - Palomino gela lo ‘Scida’ : Pagelle Crotone-Atalanta – Si è conclusa la gara di campionato tra Crotone ed Atalanta, le difficili condizioni del campo non hanno permesso alle due squadre di esprimere tutte le qualità. La partita è stata a rischio rinvio fino a poche ore prima dell’inizio a causa di un temporale, poi la decisione di giocare ma la partita è stata condizionata dalla pioggia. Quando la gara sembrava indirizzata verso il pareggio, clamoroso errore di ...

Pagelle/ Inter-Crotone (1-1) : Eder non tradisce. Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 23^ giornata) : PAGELLE Inter Crotone: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A. I protagonisti, i migliori e i peggiori a San Siro: tutti i giudizi sull'anticipo del Meazza(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 08:31:00 GMT)

Inter-Crotone 1-1 - le Pagelle : Crisi Inter, che non riesce a vincere da due mesi. A San Siro l'anticipo del sabato sera della 23esima giornata di serie A contro il Crotone finisce 1-1: vantaggio di Eder, poi il pari di Barberis e ...

Pagelle/ Inter-Crotone (1-1) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 23^ giornata) : Pagelle Inter Crotone: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A. I protagonisti, i migliori e i peggiori a San Siro: tutti i giudizi sull'anticipo del Meazza(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 23:20:00 GMT)

Pagelle Inter-Crotone 1-1 : super Nalini - in gol Eder : 1/11 Spada/LaPresse ...

Pagelle/ Inter-Crotone : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 2017-2018 - primo tempo) : PAGELLE Inter Crotone: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A. I protagonisti, i migliori e i peggiori a San Siro: tutti i giudizi sull'anticipo del Meazza(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 21:34:00 GMT)

Pagelle Crotone-Cagliari 1-1 : Trotta non basta - ingenuità di Pisacane : Pagelle Crotone-Cagliari – Partita ad alta tensione all’Ezio Scida, molto lavoro per l’arbitro Tagiavento che ha concesso un rigore al Crotone e ha espulso Pisacane per il Cagliari. In palio importanti punti per la lotta alla salvezza. Trotta ha aperto le marcature dal dischetto ma a ristabilire la parità ci ha pensato Cigarini con una punizione magistrale. Un punto a testa dunque per Crotone e Cagliari con i calabresi che non ...

Pagelle Verona-Crotone 0-3 : che perle di Barberis e Ricci - profondo rosso per Pecchia : Pagelle Verona-Crotone – Blitz esterno del Crotone che espugna il campo del Verona vincendo un importante scontro salvezza. Al ‘Bentegodi’ apre le marcature una perla di Barberis su punizione, poi nella ripresa Stoian e Ricci mettono il risultato in sicurezza per quelli che sono tre punti davvero fondamentali per i pitagorici. I calabresi infatti salgono a quota 18 punti, scavalcando la Spal e uscendo dalla zona rossa. Il ...

Pagelle/ Milan Crotone (1-0) : Fantacalcio - i voti della partita. Biglia e Bonaventura steccano (Serie A) : Le Pagelle di Milan Crotone (1-0): Fantacalcio, i voti della partita e i giudizi. Il gol di Bonucci, primo con la maglia rossonera, è una sorta di liberazione per il difensore e capitano(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 21:47:00 GMT)

Pagelle / Milan Crotone (1-0) : Fantacalcio - i voti della partita. Finalmente il momento di Bonucci! (Serie A) : Le PAGELLE di Milan Crotone (1-0): Fantacalcio, i voti della partita e i giudizi. Il gol di Bonucci, primo con la maglia rossonera, è una sorta di liberazione per il difensore e capitano(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 20:12:00 GMT)

Pagelle/ Milan Crotone (1-0) : Fantacalcio - i voti della partita. Ottima prova di Calhanoglu (Serie A) : Le Pagelle di Milan Crotone (1-0): Fantacalcio, i voti della partita e i giudizi. Il gol di Bonucci, primo con la maglia rossonera, decide una partita nella quale spicca anche Calhanoglu(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 18:55:00 GMT)