Padre e figlia di 10 anni morti in un incidente a Vercelli | auto contro un parapetto

'Fatemi rivedere i suoi occhi' - l'appello di un Padre che ha perso la figlia Video : Convive con una sofferenza insopportabile che solo una cosa potrebbe lenire: rincontrare nel mondo, in un posto qualunque, nello sguardo di un estraneo gli occhi di sua figlia. Per un attimo ritrovare ciò che ha perduto, ciò che la morte improvvisa [Video] di sua figlia gli ha tolto per sempre. E' un appello accorato e commovente quello di #Roberto Durastante padre di Barbara, una 42enne di origine romana che viveva in Veneto, rimasta uccisa lo ...

Ilaria - la figlia di Gigi D'alessio contro Anna Tatangelo : "Sei un diavolo. Non parlare di mio Padre - non hai mai accettato noi figli" : ROMA ? Duro sfogo di Ilaria d?Alessio, figlia del cantante napoletano Gigi, dopo l?intervista che Anna Tatangelo ha rilasciato a ?Vanity Fair? che Leggo.it riporta dai...

Ilaria - la figlia di Gigi D'alessio contro Anna Tatangelo : "Sei un diavolo. Non parlare di mio Padre - non hai mai accettato noi figli" : ROMA ? Duro sfogo di Ilaria d?Alessio, figlia del cantante napoletano Gigi, dopo l?intervista che Anna Tatangelo ha rilasciato a ?Vanity Fair? che Leggo.it riporta dai...

Ceste - la figlia di Elena tormentata dall’amica del Padre : “Ti aspetto fuori la scuola” : Ceste, la figlia di Elena tormentata dall’amica del padre: “Ti aspetto fuori la scuola” La cinquantaseienne diventata intima di Michele Buoninconti dopo il suo arresto per l’omicidio della moglie Elena Ceste, è stata denunciata dalla figlia della donna per stalking. L’avrebbe perseguitata per convincerla a incontrare il padre. Secondo i legali dei Ceste, la donna […] L'articolo Ceste, la figlia di Elena tormentata dall’amica ...

Ceste - la figlia di Elena tormentata dall’amica del Padre : “Ti aspetto fuori la scuola” : La cinquantaseienne diventata intima di Michele Buoninconti dopo il suo arresto per l'omicidio della moglie Elena Ceste, è stata denunciata dalla figlia della donna per stalking. L'avrebbe perseguitata per convincerla a incontrare il padre. Secondo i legali dei Ceste, la donna sarebbe stata "indotta dal Buoninconti". A maggio è attesa la pronuncia della Cassazione per la condanna a 30 anni.Continua a leggere

Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio/ La figlia Ilaria sbotta contro Lady Tata : parole di fuoco per l'ex del Padre : Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio non stanno più insieme. La cantante conferma la rottura a Vanity Fair: la figlia di lui, Ilaria sbotta contro Lady Tata, le parole al veleno.(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 08:19:00 GMT)

La figlia di Anna Marchesini denuncia il Padre e Barbara d’Urso/ Gip : "nessun reato ma pochezza intellettuale" : La figlia di Anna Marchesini, Virginia Valente denuncia il padre Paki e Barbara d'Urso ma il gip ha respinto il caso per assenza del reato: "Solo pochezza intellettuale".(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 19:10:00 GMT)

La figlia di Anna Marchesini e la battaglia in tribunale contro il Padre : "Nessun reato" : Arriva la parola fine sulla battaglia legale della figlia di Anna Marchesini contro suo padre Pasquale Valente. Virginia Valente aveva denunciato un anno fa il papà alla Procura e al Garante della Privacy per...

Roma : Virginia Marchesini - figlia dell'attrice Anna - querela il Padre. Ma il gip archivia : Il gip chiude con l'archiviazione la querelle giudiziaria sollevata da Virginia Marchesini, figlia dell'indimenticabile Anna, contro il padre Pasquale Valente. A spingere la giovane a querelarlo sono ...

Processo Frauenfeld : condanna a 9 anni a Padre che ha ucciso figlia : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Un 12enne alla compagna di Astori : "Dì a tua figlia che suo Padre era un grande" : Il giocatore era infatti molto amato, non solo in città, ma anche nell'intero mondo del calcio. La società sta invece pensando di ritirare la maglia numero 13, appartenuta proprio ad Astori.

Firenze - senegalese ucciso : la figlia adottiva aveva perso il Padre naturale nello stesso modo : Firenze, senegalese ucciso: la figlia adottiva aveva perso il padre naturale nello stesso modo Oggi alle 15 nuovo presidio della comunità senegalese sul ponte Vespucci, luogo dove è avvenuto l’omicidio Continua a leggere L'articolo Firenze, senegalese ucciso: la figlia adottiva aveva perso il padre naturale nello stesso modo è su NewsGo.

Firenze - senegalese ucciso : la figlia adottiva aveva perso il Padre naturale nello stesso modo : Piange due pardi morti nello stesso modo: ammazzati a Firenze a colpi di arma da fuoco. E' questa la storia di una 18enne senegalese figlia naturale di Samb, ucciso il 13 dicembre 2011 in piazza ...

Russia : figlia rettore - mio Padre ha scritto tesi di Putin : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...