Otto miliardi per ripristinare Montedoglio L' analisi di Ance e l' impegno di Nencini

Esselunga ricavi a quota Otto miliardi : Esselunga ha chiuso il 2017 con vendite in crescita del 3,1% a 7,754 miliardi di euro, clienti in aumento del 5% a oltre 5,6 milioni e investimenti per 439 milioni di euro. Il bilancio 2017 è il primo ...

Elezioni - Berlusconi : “Abbiamo trovato 270 miliardi di coperture. Otto miliardi andranno a pensioni mamme” : pensioni per tutti, abolizione della Fornero e flat tax? Nessun problema, le coperture ci sono. Addirittura “270 miliardi”. Parola di Silvio Berlusconi. Che negli studi di La7, durante la trasmissione Tagadà, ha promesso di aumentare la pensione “anche alle mamme, che sono le persone che hanno lavorato di più, hanno diritto a una vecchiaia dignitosa”. Di fronte alle domande della conduttrice, Tiziana Panella, che dopo gli ...

Con quasi 10 miliardi di euro Louis Vuitton traina il business di Lvmh. Ma la nuova Céline potrebbe fare il bOtto : Louis Vuitton è il brand più grande e redditizio del mondo. A decretarlo è un'analisi stilata da Bernstein e pubblicata su Bof , secondo la quale nel 2017 il marchio ammiraglio di casa Lvmh avrebbe fatturato 9,6 miliardi, pari al 22,5% del totale del ...

GasdOtto Tap - sì al maxi prestito da 1 - 5 miliardi di euro dalla Banca europea degli investimenti : Nonostante le proteste nel Salento, la tabella di marcia dei lavori va comunque avanti. Le associazioni ambientaliste europee: "Un errore storico, le emissioni...

ProdOtto marittimo lordo cinese - 7800 miliardi di RMB nel 2017 : Wang Hong ha poi parlato della necessità d'impegnarsi per rafforzare la crescita dell'economia marittima, per fare in modo che nel 2020 il Prodotto marittimo lordo raggiunga 10 mila miliardi di RMB e ...

Il mondo sOtto una montagna da 233mila miliardi $ di debiti : Una montagna di debiti:?233mila miliardi di dollari. Mai come oggi l’economia mondiale si regge sul “domani”, ovvero sulla promessa di sostenere in futuro la mole di prestiti a cui i vari attori economici (Stati, famiglie, banche e società finanziarie) hanno fatto ricorso negli ultimi anni. È il prezzo che il mondo ha pagato per uscire dall’ultima crisi...