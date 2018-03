Ordine pubblico a Parma | nuovo attacco dell Lega | Basta a insicurezza e

La mafia si siede a tavola - il tribunale dell’Ue annulla il marchio : “Contrario all’Ordine pubblico” : Il marchio La mafia se sienta a la mesa ( cioè La mafia si siede a tavola, scritta bianca con una rosa rossa, su sfondo nero) è contrario all’ordine pubblico. Lo deciso il tribunale dell’Unione Europea accogliendo la richiesta dell‘Italia e ordinando la nullità della registrazione nel 2006 da parte di una società spagnola. Nel 2015 l’Italia aveva chiesto di dichiarare nullo il marchio, depositato all’Euipo, l’Ufficio europeo ...

“Una morte tragica…”. Lacrime nello studio di Verissimo. La bellissima vip racconta così il suo lutto tremendo : “Attacchi di panico all’Ordine del giorno”. Silvia Toffanin e pubblico senza parole : “L’Isola dei Famosi mi ha dato tanto perché io ho superato gli attacchi di panico”: spiega Cecilia Capriotti, reduce dall’avventura come naufraga in Honduras e ospite nel salotto di “Verissimo”. Alla domanda di Silvia Toffanin sulla prima volta in cui ha avuto un attacco, la showgirl risponde che a due anni e mezzo ha perso il papà e da allora non ha parlato per tanto tempo avendo bisogno del sostegno ...

Sanremo è Sanremo #5 – Ascolti da record anche per la terza serata; Sciarelli ospite stasera; Salvini nel pubblico (non sarà inquadrato); l’Ordine dei big in gara stasera. : Perché Sanremo è Sanremo, recitava il brano interpretato da Maurizio Lauzi, figlio di Bruno, al Festival di Sanremo 1995 targato Pippo Baudo. Da allora molte cose sono cambiate, ma il Festival della Canzone Italiana, giunto alla 68° edizione, rimane ancora l’evento più atteso. Sulle pagine di UnDueTre.com vi riportiamo i rumors che trapelano dalla cittadina ligure, giorno per giorno, ora per ora, minuto per […] L'articolo Sanremo è Sanremo ...

Sanremo è Sanremo #5 – Ascolti da record anche per la terza serata; Sciarelli ospite stasera; Salvini nel pubblico (non sarà inquadrato); l’Ordine dei big in gara stasera. : Perché Sanremo è Sanremo, recitava il brano interpretato da Maurizio Lauzi, figlio di Bruno, al Festival di Sanremo 1995 targato Pippo Baudo. Da allora molte cose sono cambiate, ma il Festival della Canzone Italiana, giunto alla 68° edizione, rimane ancora l’evento più atteso. Sulle pagine di UnDueTre.com vi riportiamo i rumors che trapelano dalla cittadina ligure, giorno per giorno, ora per ora, minuto per […] L'articolo Sanremo è Sanremo ...

Iran - arrestate 29 donne senza velo che protestavano contro l’hijab obbligatorio. La polizia : “Turbavano l’Ordine pubblico” : Sono 29 le donne arrestate a Teheran per essersi mostrate in pubblico con il capo scoperto, senza il velo imposto dal codice d’abbigliamento in vigore dalla rivoluzione islamica del 1979. Un comunicato della polizia afferma che la polizia ha arrestato 29 persone che “turbavano l’ordine sociale e le ha consegnate alla giustizia”, rischiano fino a due mesi di carcere. Negli ultimi giorni sui social network sono state ...

Migranti : sindaco Lampedusa - isola hotspot a cielo aperto - a rischio Ordine pubblico (2) : (AdnKronos) - Adesso il timore del sindaco di Lampedusa è che sul fenomeno migratorio cali l'attenzione. "Non è più argomento da campagna elettorale - dice -. Dalla Libia ne sono arrivati 40mila in meno con le politiche di Minniti e questo ha tolto forza agli slogan elettorali. Così di immigrazione