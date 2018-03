Online redditi dei politici | Grillo oltre 400mila euro | Di Maio meno di 100mila

Blastingnews

(Di domenica 18 marzo 2018) Sui siti di Camera e Senato sono state pubblicate le dichiarazioni deirelative all'anno 2017 deiitaliani. E, come ogni anno, la classifica di chi guadagna di più suscita grande curiosita'.a 5 stelle Quest'anno #Beppeè uno dei paperoni della situazione, anche se, il capo politico fondatore del Movimento Cinque Stelle, sarebbe, tecnicamente, fuori sia dalla Camera che dal Senato. La sua #Dichiarazione dei2017 mostra un imponibile pari a 420.807 praticamente, 6 volte in più rispetto al 2016, quando ha dichiaratopari a 71.957. Il grande balzo è legato, probabilmente, al fatto che è tornato a fare spettacoli. L'altro pentastellato, Luigi Di, dichiara - per il terzo anno consecutivo - un imponibile pari 98.471,04. Un reddito simile 98.421milalo ha dichiarato anche Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, Il ...