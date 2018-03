Oculista in Germania “Partito da zero | ho trovato subito lavoro L’Italia è un Paese che

ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 marzo 2018) “Fino a qualche anno fa non avrei mai pensato di lasciare la Sicilia”. Ma a volte la vita ci sorprende e ci porta a fare scelte inaspettate. È andata così per Francesco Occhipinti, medico, nato a Ragusa 35 anni fa: “Dopo la laurea ho conosciuto la mia attuale compagna nonché madre delle nostre tre bambine, che è tedesca, e insieme speravamo di poter costruire una vita insieme sulla mia isola”, racconta. Ma, con il passare del tempo, le cose hanno preso un altro corso: “Per lei, laureata in lingue e letteratura, è stato impossibile trovare un, nonostante gli sforzi – ricorda -, così quando stavo per finire la specializzazione all’università di Catania mi ha proposto di trasferirci in”. Fino a quel momento Francesco non aveva considerato quell’opzione: “Eppure l’idea di aprire la mia vita a un’esperienza così importante mi affascinava, così ci siamo messi ...