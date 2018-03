Occhio che al governo ci va Cantone

Celebrity MasterChef 2 : la Masterclass si fa vip. Non c’è Antonia in giuria - Occhio ad Orietta Berti : Celebrity MasterChef 2 - Orietta Berti Neanche il tempo di vedere incoronato Simone Scipioni come settimo MasterChef d’Italia, che i telespettatori di Sky Uno devono prepararsi a conoscere 12 nuovi aspiranti chef e seguire le loro performance ai fornelli. Ma saranno dei vip, stavolta: Orietta Berti, Barbara AlBerti, Anna Tatangelo, Laura Barriales, Serena Autieri, Davide Devenuto, Andrea Lo Cicero, Margherita Granbassi, Lorenzo Amoruso, ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Barcellona Chelsea : Occhio a Christensen. Diretta tv - orario - le notizie live : PROBABILI FORMAZIONI Barcellona Chelsea: Diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre. Qualche dubbio per Valverde, al Camp Nou Conte è ancora senza David Luiz(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 09:52:00 GMT)

Jeff Gundlach : è arrivato momento verità - Occhio a Fed. Alert anche su mercato immobiliare Usa : E' arrivato "il momento della verità". Parola di Jeff Gundlach, fondatore e numero uno di DoubleLine Capital, che ha parlato di mercati nel corso della Strategic Investment Conference 2018.

MasterChef 2018 - Occhio al vincitore. La battaglia (finale) ai fornelli. Sono loro i tre aspiranti vincitori dell’ultima edizione. Nervi tesi e padelle bollenti… : Gran finale per la settima stagione di MasterChef. Giovedì 8 marzo, nella puntata in onda su Sky Uno alle 21.15, si saprà il nome del vincitore. Sono rimasti in tre a giocarsi il titolo: Simone Scipioni, Alberto Menini e Kateryna Gryniukh. Per il vincitore, 100mila euro in gettoni d’oro e la pubblicazione di un libro di ricette. Alberto aveva fin dall’inizio un unico obiettivo: vincere; all’interno della Masterclass è ...

“Ancora neve - l’inverno non è finito”. Burian Bis - nuovi ‘guai’ dal meteo. A pochi giorni dalla perturbazione che ha messo l’Itala in ginOcchio - ecco la nuova allerta : La neve non si è ancora sciolta del tutto in alcune località eppure dobbiamo probabilmente prepararci ad colpo di scena: il Burian bis. L’alta pressione estesa nel senso di meridiani favorirà nuovamente l’arrivo di aria gelida. “Quello che ci propone il modello internazionale americano GFS – spiegano gli esperti del sito ‘ilmeteo.it’ – è a dir poco allarmante. Dopo il Burian di fine febbraio, ecco ...

SPILLO/ Occhio alle bugie di Trenitalia. E poi dicono che la gente non va a votare… : Un Frecciarossa da Verona a Milano, fermo in mezzo alla campagna. Le Fs che prendono in giro i passeggeri. E poi dicono che la gente non va a votare.

“Ci risiamo : ha stravolto ancora il viso”. Ilary Blasi - il dettaglio non sfugge. A Le Iene il look della conduttrice continua a far discutere - ma adesso salta all’Occhio pure un altro cambiamento. Che - ovvio - non mette d’accordo tutti : A star a sentire il popolo di Twitter Ilary Blasi non ne fa una giusta ultimamente, a Le Iene. In fatto di look, ci mancherebbe (anche se spesso gli utenti criticano pure la calata romana). Tanto per fare un esempio, durante la prima puntata dell’edizione 2018, la signora Totti ha sorpreso tutti indossando un look total black firmato Francesco Paolo Salerno – una camicia in satin con ruches al collo, polsini ed elastico in ...

Allarme scirocco - incredibile in Aspromonte : temperature pazzesche - +20°C in poche ore e la neve si scioglie a vista d’Occhio : Clamoroso aumento delle temperature in queste ore in Aspromonte a causa dello scirocco. Nel massiccio reggino abbiamo addirittura +17°C ai 540 metri di altitudine di Sant’Alessio in Aspromonte, dove ieri c’erano appena +2°C. E soprattutto ai 1.300 metri di Gambarie abbiamo addirittura +11°C: la neve si sta sciogliendo a vista d’occhio, lì dove ieri avevamo addirittura -3°C e al suolo c’erano circa 60cm di neve! La ...

“Wow. Che bello!”. Avete mai visto il fratello di Silvia e Giulia Provvedi? Le Donatella lo hanno ‘nascosto’ per anni - ma adesso il giovane Matteo ‘salta fuori’ e - con i capelli scuri e gli Occhioni color ghiaccio - conquista i social : Modenesi classe 1993 e grandi occhioni celesti, Giulia (la bionda) e Silvia (la mora) due anni fa hanno raggiunto il successo grazie al reality show L’Isola dei famosi. A vederle così sembrano identiche, ma di carattere si definiscono ”diversissime ma complementari”. Fin dalla più tenera età, le sorelle Provvedi coltivano un sogno comune: diventare delle popstar. A forzare la mano del destino è Silvia, che iscrive lei e ...

“Occhio! Eva e Francesco avevano un accordo. Ecco perché poi è saltato”. Craig Warwick spiffera tutto e ci va giù pesante. Guai in vista per Monte ed Henger… : Il ‘canna gate’ è ormai l’unico argomento del mese. Da quando Eva Henger ha accusato Francesco Monte di aver fumato uno spinello nei giorni precedenti lo ‘sbarco’ sulla spiaggia dell’Honduras, non si parla d’altro. Le dichiarazioni dell’ex pornostar hanno innescato un effetto domino che continua a ripercuotersi non solo sul programma ma anche su tutti i partecipanti che a poco a poco fanno ...

“È la fine?”. Catastrofe all’Isola dei Famosi. L’ultimo aggiornamento è veramente “tragico” e metterà in ginOcchio il programma. Altro che le canne di Monte - questa è una mazzata enorme per Alessia Marcuzzi… : La tredicesima edizione de L’Isola dei famosi è partita alla grande: la prima puntata ha registrato il record di ascolti e anche le successive non sono andate male. Certo, dopo l’uscita di Francesco Monte che ha deciso spontaneamente di tornare in Italia dopo lo scoppio del canna-gate, è mancato un elemento portante. La mancanza di Francesco Monte si è fatta sentire e le sue fan hanno un po’ mollato la presa (oltre a minacciare di morte le ...

“È il ragazzo più bello del mondo!”. Chi è e dove vive. Occhio - però… Su Instagram è una star e la sua popolarità è cresciuta a dismisura dopo che una ragazza ha condiviso una sua foto. Ora è il più desiderato del globo - ma c’è un problema… l’età : “C.b.c.m.”, si diceva una volta (alla fine degli anni ’90), “cresci bene che ripasso”, era la traduzione della complessa sigla adolescenziale di tante ragazze italiane. Eppure, seppur in forma diversa, è la stessa cosa che stanno pensando ragazze e donne di mezzo mondo guardando le foto di questo bambino. C’è qualcosa di “malato” in questo? No! In un’epoca in cui siamo abituati a vedere ragazzini e ragazzine che sembrano ...