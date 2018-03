: Allerta Protezione civile: venti e neve a basse quote al Nord-Est - #Allerta #Protezione #civile: #venti - zazoomnews : Allerta Protezione civile: venti e neve a basse quote al Nord-Est - #Allerta #Protezione #civile: #venti - CybFeed : #Nord-Est, burrasca e neve a quote basse - RadioLondra_ : Burrasca e neve a quote basse a Nord-Est -

Aria fredda in arrivo sulle regioni-orientali dell'Italia, con conseguenti venti die nevicate a, fino in pianura. L'allarme è della Protezione civile: in serata,verranno colpite le zone costiere di Veneto e Friuli-Venezia Giulia, con mareggiate. Domani, nevicate mediamente al di sopra dei 200-400 metri, specie sul Golfo di Trieste, Emilia-Romagna e Veneto. Allerta gialla per rischio idrogeologico su Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Molise,Abruzzo, Campania, Basilicata e Calabria.(Di domenica 18 marzo 2018)