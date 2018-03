«Non mi lascio strumentalizzare»

Mourinho - 12 minuti di monologo per difendersi : "Non lascio lo United" : La critica lo ha massacrato dopo il ko col Siviglia: "Sono fortunato e felice di essere qui. I processi non mi spaventano"

Sequestro Norcia - Protezione civile : “Centro polivalente rispetta legge e indicazioni Ue”. Sindaco : “Non lascio” : Il Centro polivalente di Norcia, sequestrato dai pm di Spoleto che contestano la violazione della normativa edilizia per la realizzazione del centro “in assenza del necessario permesso a costruire e dell’autorizzazione paesaggistica”, non viola la legge. A sostenerlo è la Protezione civile, che giovedì sera è intervenuta con una nota in cui esprime “piena fiducia nell’operato della Magistratura” – che indaga sul Sindaco di ...

"A 31 anni - lascio il lavoro e vado in pensione - la gente Non crede sia possibile - ma ecco come ho fatto" : Ha lasciato il suo lavoro full-time per andare in pensione, a soli 31 anni. Kristy Shen è la più giovane pensionata del Canada: dopo aver lasciato il suo impiego come ingegnere informatico, con un conto in banca di circa 620mila euro, ha iniziato a viaggiare per il mondo con il marito Bryce Leung e a godersi la vita. Il suo obiettivo ora è condividere la sua storia, nella speranza che le persone ne traggano ispirazione: "La ...

Daniele Bossari - “Non lascio l'Isola dei Famosi”/ E Alessia Marcuzzi lo difende in diretta : Daniele Bossari smentisce il suo presunto addio all'Isola dei Famosi 2018 nel ruolo di opinionista. "Si tratta di fake news". E Alessia Marcuzzi lo difende in diretta(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 18:22:00 GMT)

Renzi - lascio ma Non mollo - futuro torna : "Abbiamo perso una battaglia, ma non abbiamo perso la voglia di lottare per un mondo più giusto", aggiunge: "Grazie per questi bellissimi anni di lavoro insieme. Il futuro prima o poi torna".

Truffatore di Mercenasco in manette - ma 48 ore dopo il gip ne ordina il rilascio : 'Non è pericoloso' : dopo soltanto due giorni è stato liberato il Truffatore 29enne di Mercenasco , To, , arrestato perché trovato in possesso di tessere false. Nella sua abitazione i carabinieri avevano recuperato una ...

Antonella Clerici/ "Il mio Vittorio geloso di Richard Gere - ma Non lascio che si intrometta nel suo lavoro" : Antonella Clerici ha deciso di rallentare i ritmi lavorativi per stare accanto alla figlia Maelle e il compagno Vittorio Garrone. Lascia La Prova del Cuoco e ritorna a Il Treno dei desideri?(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 18:52:00 GMT)

"La TV? La lascio a quelli come Fiorello - che è bravissimo. Io Non ho il tempo" : Conduttore, scrittore, attore, ma soprattutto papà: Fabio Volo si confessa sulle pagine de La Stampa, parlando della sua carriera, ma anzitutto degli affetti più cari. La moglie islandese Johanna Maggy e i suoi due bambini vengono sempre al primo posto e, per amor loro, Volo non ha paura di pronunciare qualche 'no' professionale.Per fortuna posso permettermelo, anche se ci sono colleghi che potrebbero fare altrettanto ma ...

Antonella Clerici su Sanremo Young : “Non è Ti lascio una canzone” : Sanremo Young: Antonella Clerici lo difende dalle critiche Ieri La prova del cuoco non è andata in onda rigorosamente in diretta per via del maltempo che ha colpito Roma. Antonella Clerici è stata criticata sui social per il suo essere stata assente, ma lei ha prontamente risposto che è l’ultima ruota del carro e che una trasmissione è fatta di tantissime persone diverse. Se un cooking show dà cosi tanto lavoro figurarsi un programma in ...

Lorenzo Crespi / Ospite a Domenica Live? I messaggi criptici : “Il mio cane Non lo lascio solo nemmeno morto!” : Lorenzo Crespi Ospite a Domenica Live? L'attore siciliano lancia messaggi criptici che non ci fanno capire se sarà in studio da Barbara d'Urso oppure no. Ecco le ultime.(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 12:24:00 GMT)

Ma Non è la stessa cosa di 'Ti lascio una canzone'? : C'è Antonella Clerici che presenta, una giuria numerosa, che si chiama Academy per fare più struscio, un numero ragguardevole di ragazzi che cantano e un vincitore da decretare fra un tot di settimane,...