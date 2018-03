“Non ho realizzato molto recentemente” | all’asta le lettere di Albert Einstein alla

meteoweb.eu

(Di domenica 18 marzo 2018) “Non horecentemente“: lo scriveva il fisico(1879-1955) in una lettera inedita rivoltasorella minore Maja Winteler-(1881-1951), confessando i suoi timori in riferimento al suo lavoro scientifico. La missiva, con altri documenti e cimeli mai pubblicati prima, fanno parte dell’archivio privato della sorella, che sarà messo in vendita online dChristie’s di Londra dal 2 al 9 maggio prossimo. Le carte che andranno in vendita, spiega un portavoce della casa d’aste, rivelano un lato nascosto e privato di, compresi i tormentati pensieri dello scienziato sulle grandi e piccole questioni private e anche sui suoi sentimenti equivoci sulla sua fama. I documenti presenti nell’archivio spaziano dal 1897 al 1951. Nellesi dice anche turbato dvecchiaia che avanza, con il suo ...