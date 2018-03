Nibali | colpo da maestro alla Sanremo

Tour of Oman 2018 : colpo doppio di Nathan Haas. Nibali chiude nel primo gruppo : Una seconda tappa molto mossa per il Tour of Oman. Partenza da Sultan Qaboos University ed arrivo ad Al Bustan dopo 167 chilometri e con qualche salitella sul finale: ad anticipare tutti è stato l’australiano Nathan Haas. Il portacolori della Katusha-Alpecin fa colpo doppio: oltre alla vittoria parziale va a prendersi anche la maglia di leader della classifica generale. L’oceanico ha trovato il momento giusto per scattare e ...