Neve a Londra | annullati 115 voli all’aeroporto di Heathrow

(Di domenica 18 marzo 2018) Freddo ecirca 115oggi all’aeroporto londinese di. La cancellazione dei, in partenza e in atterraggio, riguarda prevalentementea corto raggio con destinazioni europee ma anche collegamenti per New York e Kuala-Lumpur. Il Met Office (il servizio meteo nazionale britannico) ha diramato per le prossime ore un’allerta arancione (terzo livello su quattro) perper la parte sudoccidentale dell’Inghilerra e un’allerta gialla per ghiaccio (secondo livello) per quasi tutta l’Inghilterra, il Galles e la Scozia. L'articolo115all’aeroporto disembra essere il primo su Meteo Web.