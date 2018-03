Napoli in piazza per la Siria : 'Stop ai bombardamenti su Afrin' : Napoli in piazza per fermare il massacro in Siria: 'Per rompere il silenzio delle istituzioni europee anche a Napoli s'è tenuta una manifestazione come a Manchester, Londra, Parigi, Dortmund, Berlino, ...

Napoli - gestisce piazza di spaccio a 19 anni : arrestato il baby pusher : Giuseppe Carro, 19enne pianurese, è stato processato con rito per direttissima dopo essere stato arrestato dagli agenti del commissariato di polizia San Paolo mentre gestiva una nota piazza di spaccio ...

Napoli - in piazza i genitori dei bimbi trapiantati : «Morto un paziente di 13 anni» : Manifestazione di protesta del comitato genitori bimbi trapiantati che hanno bloccato l'uscita dell'ospedale Monaldi. I genitori manifestano contro quelle che definiscono «le...

L’amica geniale / Napoli - rissa in Piazza del Plebiscito : la serie prende forma tra scazzottate e insulti : L’amica geniale di Elena Ferrante diventa una serie televisiva: Napoli, rissa in Piazza del Plebiscito, il progetto di Costanzo prende forma tra scazzottate e insulti, Video.(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 09:23:00 GMT)

Napoli - sgominata la piazza di spaccio della camorra nelle case dei puffi : nove arresti : I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Napoli Stella hanno dato esecuzione a nove provvedimenti cautelari emessi dal Gip di Napoli su richiesta della Dda nei confronti di appartenenti ad ...

Senegalese ucciso a Firenze - corteo contro razzismo/ In ricordo di Idy : in piazza anche a Genova e Napoli : Senegalese ucciso a Firenze, corteo contro il razzismo organizzato in ricordo di Idy Diene, il venditore ambulante ucciso da Roberto Pirrone a Ponte Vespucci(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 17:39:00 GMT)

Napoli - arrestato scippatore nel fast food in piazza Garibaldi : Ieri pomeriggio, una pattuglia dell'Esercito impegnata nell'operazione Strade sicure, insieme con gli agenti della polizia di Stato, ha tratto in arresto per furto Nese Fabio, 30enne salernitano, ...

LITE A COLTELLATE PER UNA RAGAZZA/ Milano - duello in piazza Napoli : uno sfregiato - l'altro ferito al torace : LITE a COLTELLATE per una RAGAZZA a Milano: un ragazzo di 22 anni e un altro di 26 si sono fronteggiati con le lame in piazza Napoli. Nessuno dei due aveva precedenti penali..(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 10:19:00 GMT)

Per il compleanno di Totò - Napoli gli regala una piazza : "Genio Napoletano / Maschera Universale": quattro parole dovute e amorose sulla targa con cui la città di Partenope registra da oggi una nuova voce toponomastica: Largo Totò. Era ora che il principe fosse ricordato nello stradario. Non casuali data e luogo: 15 febbraio, centoventesimo compleanno dell'artista. Rione Sanità, dove nacque nel 1898 e trascorse i primi anni. A ...

Napoli - blitz nella roccaforte del clan : sgominata piazza di spaccio sul tetto : I carabinieri del nucleo Operativo della Compagnia Napoli Stella hanno dato esecuzione a un?ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Napoli a carico di tre soggetti...