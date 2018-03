Napoli | giocare dopo ora è un vantaggio | a -2 cambierebbe tutto - Calcio

Napoli schiacciasassi - la rivelazione clamorosa : “17 volte ci hanno chiesto di non giocare il recupero” : Il Napoli sta disputando un campionato clamoroso, la squadra di Maurizio Sarri guida il campionato di Serie A con quattro punti di vantaggio sulla Juventus, può essere la stagione giusta per conquistare lo scudetto. La squadra di Sarri gioca un calcio incredibile ed in gran parte delle gare ha dominato dal punto di vista del gioco e del risultato. Numeri clamorosi che vengono confermati da una dichiarazione importante del capo della ...

Napoli - Sepe può partire. L'agente : 'È al top in Italia. Vuole giocare : titolare qui o andrà via' : Mario Giuffredi , agente di Luigi Sepe , ha parlato dell'estremo difensore del Napoli a RMC Sport : 'Sepe ha grandissima qualità e non ha nulla da invidiare a nessun portiere italiano . La sua ambizione è quella di fare il titolare e questo ruolo lo può ricoprire a Napoli o altrove. Vuole ...

Roma - Totti : 'Buffon continui a giocare. Scudetto? Meglio il Napoli' : MONTECARLO - È uno dei protagonisti dei Laureus World Sports Awards 2018 che verranno assegnati questa sera a Montecarlo. E proprio dal Principato di Monaco Francesco Totti , oltre che della sua Roma ,...

Serie A - Corcione : 'Napoli-Juve - è sfida anche senza giocare. Tormento ed estasi pallone' : Divisi su tutto, Napoli e Juventus combattono anche senza giocare. Per la seconda volta consecutiva trascorrono la domenica evitando il confronto con la classifica, ma questo non attenua i toni della ...

Napoli-Lipsia - l’agente di Hamsik : “Marek può giocare. L’obiettivo è lo scudetto ma…” : La sfida tra Napoli e Lipsia si avvicina, tra poche ore si scende in campo. Dopo le dichiarazioni di Sarri in conferenza, anche Martin Petras, agente del capitano degli azzurri Marek Hamsik, ha parlato ai microfoni di Radio Crc informando delle condizioni del suo assistito e facendo il punto sul match di stasera. Ecco le sue dichiarazioni: […] L'articolo Napoli-Lipsia, l’agente di Hamsik: “Marek può giocare. L’obiettivo è ...

Napoli - Carnevale racconta : 'Maradona una volta si presentò un'ora prima di giocare' : Tra i tanti personaggi a cui è stata associata l'espressione "genio e sregolatezza", non può non esserci Diego Armando Maradona. Capace di giocate che lasciavano stupefatti compagni e avversari, ma ...

Donadoni : 'Dobbiamo giocare come a Napoli' : Il tecnico del Bologna Roberto Donadoni ha parlato alla vigilia della partita contro la Fiorentina: "Non troveremo certamente la Fiorentina che ha incontrato il Verona. Dovremo giocare come a Napoli". ...

Politano al Napoli/ Calciomercato - Matteo venera l’azzurro : vuole giocare nello stadio di Maradona : Politano al Napoli Calciomercato, pressing azzurro: se D’Alessandro va in Emilia è fatta. La compagine partenopea è tornata con forza sull’esterno nero-verde(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 10:19:00 GMT)

Napoli - Mertens : 'Giocare dopo la Juve? Non mi cambia niente' : Dries Mertens , attaccante del Napoli , autore di una doppietta oggi contro il Bologna , parla a Sky Sport : 'Queste sono partite che non puoi iniziare così. Non riesci sempre a cambiare la partita perché loro hanno una squadra che sta bene, con giocatori tecnici. Oggi abbiamo preso l'1-0 però per ...

YOUNES AL Napoli / Il gioiellino è pronto : non mi spaventa la concorrenza - qui per giocare : YOUNES al NAPOLI, il gioiellino tedesco è pronto per vestire l'azzurro: non mi spaventa la concorrenza e sono venuto qui per giocare. Le visite mediche a Villa Stuart e la firma.(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 17:21:00 GMT)

Napoli - la cessione che non ti aspetti : ecco dove potrebbe andare a giocare Video : La sessione invernale di #Calciomercato si appresta ad affrontare ormai la sua parte finale ma in casa Napoli si vivono ore frenetiche perché c'è ancora tanto da fare. Dopo l'ennesimo successo contro l'Atalanta che non ha fatto altro che consolidare il primato della classifica partenopea, si pensa a come rinforzare la squadra di Maurizio Sarri [Video] per affrontare al meglio la seconda parte di stagione ma anche a come piazzare quei calciatori ...