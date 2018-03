Napoli-Genoa | le pagelle | Albiol è decisivo | Pandev sprecone

sport.ilmessaggero

: Napoli-Genoa 1:0 Con un gol di Albiol da palla inattiva il Napoli, dopo aver preso due pali ( Insigne e Mertens) ba… - pisto_gol : Napoli-Genoa 1:0 Con un gol di Albiol da palla inattiva il Napoli, dopo aver preso due pali ( Insigne e Mertens) ba… - MassimoCaputi : Di misura, sofferto, meritato e importantissimo il successo del Napoli sul Genoa. Dopo tanti conclusioni e due pali… - pianetagenoa : Video e fotogallery del gemellaggio tra i tifosi del Genoa e del Napoli - -

(Di lunedì 19 marzo 2018) Reina 6 - Sicuro nelle rare circostanze in cui quelli delsi presentano in area. Hysaj 6 - Non tanto efficace in avanti, meglio in fase di copertura.7 - Serata da sogno per lui: segna il ...