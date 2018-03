Napoli-Genoa 1-0 | decide un colpo di testa di Albiol Juve a due punti

Serie A - Napoli -Genoa 1-0 : decide Albiol di testa - azzurri a -2 dalla Juventus! Lotta per lo scudetto : Il Napoli ha sconfitto il Genoa per 1-0 nel posticipo della 29^ giornata della Serie A 2018 di calcio e si è portato a soli due punti dalla capolista Juventus. Gli azzurri , di fronte al proprio pubblico del San Paolo, hanno sfruttato al meglio l’inatteso pareggio dei bianconeri sul campo della SPAL e riaprono i conti i ottica scudetto . I ragazzi hanno ampiamente meritato il successo: dopo i pali colpiti da Insigne al 44′ (colpo di ...

Napoli-Genoa 1-0 - le pagelle di CalcioWeb : Napoli-Genoa 1-0, le pagelle di CalcioWeb – Partita più difficile del previsto per il Napoli contro il Genoa, partita coraggiosa per la squadra di Ballardini che prova a chiudere ogni spazio e ci riesce bene per quasi 75 minuti, l’uomo che non ti aspetti, Albiol, permette al Napoli di conquistare tra punti preziosissimi per la volata scudetto, adesso i punti di distacco dalla Juventus sono solo due. Recrimina il Genoa che aveva ...