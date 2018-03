Napoli | cede il marciapiedi all' Arenella | garage allagati | arrivano i pompieri

Napoli - segnali da Leno : "Non so cosa succederà in estate" : Con Pepe Reina che ha già effettuato le visite mediche con il Milan ed è pronto a vestire la maglia rossonera nella prossima stagione, il Napoli si sta guardando intorno per rifondare il suo reparto ...

Il BURIAN porta una SUPER NEVE a Napoli : 10cm in città con -2°C al Vomero - non succedeva da 62 anni [FOTO e VIDEO] : 1/19 ...

Diretta/ Cagliari Napoli info streaming video e tv : precedenti e probabili formazioni - orario e quote : Diretta Cagliari Napoli: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Dopo la delusione Europea, Sarri si rituffa nella Serie A(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 18:45:00 GMT)

Napoli - Zielinski scoperchia la gestione Sarri : 'qui c'è chi non gioca mai. Poi li manda in campo e succede questo' : Sono destinare però a fare rumore le parole di Piotr Zielinski , centrocampista azzurra, che lancia un attacco niente male alla gestione Sarri ai microfoni di Sky Sport: " "Il terzo gol non ci voleva,...

Napoli - MAZZETTE E RIFIUTI : 10 INDAGATI NEL CENTRODESTRA/ Ultime notizie - indagato Passariello : il precedente : NAPOLI, voto di scambio e traffico RIFIUTI: 10 INDAGATI nel CENTRODESTRA. Ultime notizie, perquisito anche il consigliere Luciano Passariello, candidato FdI, molto vicino a Giorgia Meloni.(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 21:49:00 GMT)

Napoli-Lipsia - Europa League 2018 : le probabili formazioni. Sarri deve fare a meno di Mertens e si concede qualche cambio : Riprendono le coppe europee. Il Napoli inizia la sua campagna in Europa League affrontando il Lipsia ai sedicesimi di finale. Gli azzurri sono approdati qui dopo aver chiuso la fase a gironi della Champions League al terzo posto, dietro al Manchester City e allo Shakhtar. Un piazzamento che sa di ripiego, dal momento che gli obiettivi europei dei partenopei erano ben altri. Il Napoli, però, ha le carte in regola per poter arrivare in fondo alla ...

Lazio - squadra stanca e Inzaghi concede un giorno libero : da domani testa al Napoli. Luis Alberto rinnova sino al 2022 : Un giorno di riposo per ricaricare le batterie. Simone Inzaghi ha fissato la ripresa degli allenamenti per domani pomeriggio. La sconfitta per 2-1 contro il Genoa ha lasciato l'amaro in bocca in casa ...

Politano e lo “strano” no del Sassuolo al Napoli - nuovi precedenti e retroscena : la figlia di Carnevali lavora… alla Juventus! : A pensar male si fa peccato, ma spesso s’indovina si dice da alcune parti per lo stivale. Ecco, in occasione del mancato passaggio di Politano al Napoli, ci sono diversi lati oscuri che necessiterebbero di ulteriori approfondimenti. C’è stato il veto della Juventus alla cessione di Politano ai partenopei? Secondo Sarri e De Laurentiis assolutamente sì, ma i due non sono certo gli unici a pensarla così. Le dichiarazioni di facciata di ...

Il ministro Delrio : 'Può succedere solo a Napoli che in un rendering ci siano i venditori abusivi' : Napoli - 'Può succedere solo a Napoli che in un rendering ci siano i venditori abusivi'. Con ironia il ministro Graziano Delrio fa notare che nel rendering del progetto per la sistemazione del ...

Calciomercato - tutte le trattative : valzer di centrocampisti - sorpresa Genoa - la Fiorentina cede - Inter e Napoli attive! : Calciomercato, tutte le trattative – Ultimi due giorni di mercato che serviranno ai club di Serie A per puntellare le rispettive rose. Sul piatto nelle ultime ore c’è un intreccio legato ai centrocampisti che potrebbe toccare diversi club. Parte tutto dalla Sampdoria che ha deciso di non rimpiazzare Praet e quindi di mollare la presa per Bessa che dunque potrebbe finire al Bologna, con il club emiliano che sta tentando in tutti i ...

Giorgio Napolitano - il golpe 2011 non è finito : 'Ecco cosa succederà dopo il 4 marzo' : 'Il governo del presidente è soltanto una fantasticheria'. 'I candidati premier ? Una totale mistificazione'. Intervistato dal Corriere della Sera , Giorgio Napolitano , legge le carte e prevede cosa ...

POLITANO AL Napoli? / Calciomercato news - il Sassuolo sta per cedere e chiede in cambio Ounas : POLITANO al NAPOLI? Calciomercato news: il Sassuolo sta per cedere di fronte alla corte degli azzurri anche perché il calciatore vuole partire. Chiesto in cambio il prestito di Ounas.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 21:21:00 GMT)

Sofferenze - il Banco di Napoli cede a una società svedese : Spiega un dirigente di stanza al Sud: 'Sarebbe un nuovo colpo per l'economia del Sud. Se al posto di Intesa arrivessero degli stranieri, questi non solo non hanno alcuna conoscenza del tessuto ...