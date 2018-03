Nadia Toffa e il cancro Carolyn Smith | “il tumore va raccontato | è una testimonianza di

Le Iene – Undicesima puntata del 18 marzo 2018 – Con Nadia Toffa - Nicola Savino - Giulio Golia - Matteo Viviani - Andrea Agresti. : In prima serata su Italia1 sono tornate le Iene. Come ormai tradizione degli ultimi anni ancora due appuntamenti settimanali alla domenica e stavolta al mercoledì. Stasera va in onda la Undicesima puntata, la sesta della domenica. I conduttori Alla domenica il programma è condotto da Nicola Savino, Nadia Toffa, Matteo Viviani e Giulio Golia, mentre […] L'articolo Le Iene – Undicesima puntata del 18 marzo 2018 – Con Nadia Toffa, Nicola ...

Nadia Toffa : ecco perchè ho parlato del cancro che mi ha colpita! : Nadia Toffa dopo essersi armata di coraggio ed aver raccontato ai telespettatori di essere stata colpita da un tumore, ritorna sull’argomento per spiegare per quale motivo ha deciso di parlare solo adesso. Tante le critiche ricevute! Nadia Toffa dopo aver raccontato a tutti i telespettatori di essere stata colpita dal tumore e dopo esserne guarita, ha deciso di ritornare sull’argomento per spiegare ai detrattori che l’hanno ...

Elena Santarelli e il tumore del figlio Giacomo/ Come Nadia Toffa chiede normalità : “Voglio leggerezza” : Elena Santarelli e il tumore del figlio Giacomo: “Mi sono esposta senza pensare ai titoli di certi siti...”. E poi Come Nadia Toffa chiede normalità: “Voglio leggerezza”. Le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 15:31:00 GMT)

Nadia TOFFA/ Ecco perché non ha detto prima di avere il cancro : "Volevo la certezza di essere fuori pericolo" : NADIA TOFFA, la Iena torna a parlare del tumore: “Non bisogna mai giudicare il dolore degli altri”. Le ultime notizie sulla giornalista, premiata a Brescia come personaggio locale dell'anno(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 16:08:00 GMT)

“Il cancro? Ecco perché non vi ho detto nulla”. Nadia Toffa allo scoperto. Dopo le polemiche - la Iena spiega tutto sulla malattia : Una giornata importante, quella che ha visto Nadia Toffa ricevere il premio come personaggio bresciano dell’anno al Museo della fotografia nella città lombarda dove è nata 39 anni fa. Un momento toccante andato in scesa sabato 10 marzo, quando la giornalista ha ricevuto lo speciale riconoscimento durante un ricevimento organizzato per l’occasione. E un’occasione per tornare a parlare dei mesi alle spalle e di quella ...

Nadia Toffa : ‘Ecco perché non ho rivelato subito il mio cancro’ : Nadia Toffa dopo il cancro: “Ecco perché l’ho rivelato in tv ed ho aspettato” Brescia, Museo della fotografia: Nadia Toffa è il personaggio bresciano dell’anno. Sabato 10 marzo, durante il ricevimento del premio datole dalla sua città natale, la Iena è tornata anche a parlare del cancro che l’ha colpita gli scorsi mesi. L’evento inoltre […] L'articolo Nadia Toffa: ‘Ecco perché non ho rivelato ...

Nadia TOFFA/ Video Iene - il saluto di Agresti e Savino : "Bella e brava" : NADIA TOFFA, la Iena torna a parlare del tumore: “Non bisogna mai giudicare il dolore degli altri”. Le ultime notizie sulla giornalista, premiata a Brescia come personaggio locale dell'anno(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 21:18:00 GMT)

Le Iene – Nona puntata del 11 marzo 2018 – Con Nadia Toffa - Nicola Savino - Giulio Golia - Matteo Viviani - Andrea Agresti. : In prima serata su Italia1 sono tornate le Iene. Come ormai tradizione degli ultimi anni ancora due appuntamenti settimanali alla domenica e stavolta al mercoledì. Stasera va in onda la Nona puntata, la quinta della domenica. I conduttori Alla domenica il programma è condotto da Nicola Savino, Nadia Toffa, Matteo Viviani e Giulio Golia, mentre […] L'articolo Le Iene – Nona puntata del 11 marzo 2018 – Con Nadia Toffa, Nicola Savino, Giulio ...

Nadia Toffa/ La Iena torna a parlare del tumore : “Non bisogna mai giudicare il dolore degli altri” : Nadia Toffa, la Iena torna a parlare del tumore: “Non bisogna mai giudicare il dolore degli altri”. Le ultime notizie sulla giornalista, premiata a Brescia come personaggio locale dell'anno(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 15:16:00 GMT)

Barbara Palombelli contro Nadia Toffa - sfida per la conduzione del Grande fratello : Secondo il settimanale Vero si starebbe consumando una guerra intestina a Mediaset tra due primedonne. 'Secondo insistenti voci di corridoio, a giocarsi la poltrona di conduttrice del prossimo Grande ...

Le Iene – Settima puntata del 4 marzo 2018 – Con Nadia Toffa - Nicola Savino - Giulio Golia - Matteo Viviani - Andrea Agresti. : In prima serata su Italia1 sono tornate le Iene. Come ormai tradizione degli ultimi anni ancora due appuntamenti Settimanali alla domenica e stavolta al mercoledì. Stasera va in onda la Settima puntata, la quarta della domenica. I conduttori Alla domenica il programma è condotto da Nicola Savino, Nadia Toffa, Matteo Viviani e Giulio Golia, mentre […] L'articolo Le Iene – Settima puntata del 4 marzo 2018 – Con Nadia Toffa, Nicola Savino, ...

Nadia Toffa/ Le Iene - travolta dall'affetto del pubblico : “Che bella accoglienza...” : Nadia Toffa travolta dall'affetto del pubblico de Le Iene: “Che bella accoglienza...”. La conduttrice e inviata pronta a condurre la nuova puntata. Il siparietto sull'ondata di maltempo...(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 21:31:00 GMT)

