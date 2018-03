Mozah | la sceicca influencer col fiuto per moda e affari

vanityfair

(Di domenica 18 marzo 2018) «Quando dobbiamo parlare sono io che vado nel suo ufficio. Io ho tutto il tempo del mondo, è mia moglie quella sempre impegnata». Queste parole dette al Time dall’ex emiro del Qatar Hamad bin Khalifa Al Thani ben inquadranobint Nasser, la seconda delle sue tre mogli, l’unica che l’occidente conosce. Quella donna alta, bellissima e oltre l’eleganza che è diventata il volto della piccola nazione mediorientale, il Paese più ricco del mondo grazie a giacimenti di gas naturale scoperti solo in anni recenti, miliardi di dollari che in un decennio hanno stravolto l’emirato portandolo alla ribalta internazionale. Fiumi di denaro che Al Thani ha saputo investire molto bene – ad assecondare le voci di chi amacosì come di chi la detesta – telecomandato da quella moglie daleccezionale per gli: il 13% di Barclays, l’11% ...