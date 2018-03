MotoGP | GP Argentina 2018 | quando si corre la prossima gara? Programma | orari e tv del

oasport

: RT @ForzaValee: @SkyRacingTeam @dennisfoggia71 @nbulega @VRRidersAcademy @MotoGP @SkySportMotoGP Forza per Argentina! ?? - viqi_wulandari : RT @ForzaValee: @SkyRacingTeam @dennisfoggia71 @nbulega @VRRidersAcademy @MotoGP @SkySportMotoGP Forza per Argentina! ?? - _bikergirls : RT @ForzaValee: @SkyRacingTeam @dennisfoggia71 @nbulega @VRRidersAcademy @MotoGP @SkySportMotoGP Forza per Argentina! ?? - SkyRacingTeam : RT @ForzaValee: @SkyRacingTeam @dennisfoggia71 @nbulega @VRRidersAcademy @MotoGP @SkySportMotoGP Forza per Argentina! ?? -

(Di domenica 18 marzo 2018) Dal 6 all’8 aprile il Motomondiale tornerà in scena sul circuito di Termas de Rio Hondo per il 2° round iridato. Grandi attese per i centauri dopo l’esordio di Losail in Qatar. Il GP d’è sempre stato teatro di grandi confronti e nella classe regina, visto l’equilibrio esistente, c’è da attendersi unaal cardiopalma coi nostri Andrea Dovizioso sulla Ducati, Valentino Rossi, Danilo Petrucci, Andrea Iannone e Franco Morbidelli motivati ad ottenere il meglio possibile. In Moto2 e in Moto3 c’è da aspettarsi un confronto molto interessante Italia-Spagna per la conquista della vittoria di tappa. Di seguito lazione dell’evento ricordandovi che sarà possibile seguire grazie ad OASport le DIRETTE LIVE del weekend argentino per essere sempre aggiornati. Lazione di SKY Sport/HD Venerdì 6 aprile ore ...