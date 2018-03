Motocross | GP Europa MXGP 2018 | Jeffrey Herlings trionfa in gara-1 Antonio Cairoli

LIVE Motocross - GP Europa 2018 MXGP in DIRETTA : vince Jeffrey Herlings davanti a Cairoli in gara-1! Caduta per il siciliano : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP d’Europa, secondo appuntamento del Mondiale 2018 di MXGP. Antonio Cairoli, dopo l’ottimo esordio in Argentina, sul tracciato di Valkenswaard (Olanda) va a caccia di una nuova impresa. Quarto nella Qualifying Race di ieri il campione del mondo in carica, in sella alla KTM, dovrà guardarsi da tanti avversari, ivi compreso il rientrante Tim Gajser, in sella alla Honda, out ...

Motocross - Qualifying Race MXGP GP Europa 2018 : Van Horebeek precede Paulin e Gajser. Antonio Cairoli chiude quarto - Herlings sbaglia : La Qualifying Race del 2° round del Mondiale 2018 di MXGP a Valkenswaard (Olanda), valida per il GP d’ Europa, sorride al belga della Yamaha Jeremy Van Horebeek che ha preceduto la Husqvarna del francese Gautier Paulin, distanziato di 7″244, ed il rientrante Tim Gajser, in sella alla Honda, a + 11″955 dal leader. Quarta piazza per il nostro Antonio Cairoli, a +18″301, mentre l’altro alfiere della KTM Jeffrey ...

Motocross - Qualifying Race MX2 GP Europa 2018 : Jorge Prado rovina tutto nell’ultimo giro - Thomas Covington primo davanti a Pauls Jonass : È stato Thomas Covington ad aggiudicarsi la Qualifying Race del GP d’Europa della MX2. Il pilota americano della Husqvarna è stato il più lesto ad approfittare della caduta dello spagnolo Jorge Prado, che in sella alla sua KTM aveva comandato sin dal primo giro salvo poi sciupare tutto proprio nell’ultima tornata. Covington ha dunque tagliato per primo il traguardo, precedendo colui che alla vigilia pareva imbattibile, ovvero il ...

Motocross - GP Europa MXGP 2018 : riparte la sfida tra Antonio Cairoli e Jeffrey Herlings. Ritorna Tim Gajser : La sfida tra Antonio Cairoli e Jeffrey Herlings riparte da Valkenswaard, in Olanda, dove questo weekend va in scena il GP d’Europa. Si tratta di un circuito senz’altro diverso da quello di Neuquen, in Argentina, dove il Mondiale MXGP si è aperto, ma con buona probabilità i due contendenti alla vittoria saranno gli stessi. Il primo round ha infatti già delineato che il titolo sarà un duello tra i portacolori della KTM. Lo schema delle ...