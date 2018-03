Moto3 | GP Qatar | vince Martin davanti a Canet e Dalla Porta

Moto : Qatar; Martin vince in Moto3 - 3/o Dalla Porta : ANSA, - ROMA, 18 MAR - Lo spagnolo Jorge Martin ha vinto la prima gara stagionale di Moto3, nel Gp del Qatar. Il pilota della Honda , 38:18:207, ha preceduto sul traguardo il connazionale Aron Canet , ...

Moto3 - GP Qatar 2018 : risultati e classifica. Trionfa Martin - Dalla Porta sul podio. Che rimpianti per Bastianini : La Spagna fa subito la voce grossa nella prima gara stagionale della Moto3, in programma sul circuito di Losail, in Qatar. Ma l’Italia reca con sé il rimpianto per l’uscita di scena di Enea Bastianini, in lotta per la vittoria ma caduto a 13 giri dal termine. Jorge Martin Porta a casa la vittoria battendo in volata il connazionale Aron Canet e coronando una prestazione eccellente, in cui è lui a condurre le danze sin dalle prime ...

LIVE Moto3 - GP Qatar 2018 in DIRETTA : Niccolò Antonelli - prova della maturità. Bastianini per la rimonta. Inizia il warm-up : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei warm up del GP del Qatar 2018, prima prova del Mondiale di Moto3 2018. La stagione incomincia sul circuito di Losail, i piloti avranno a disposizione un ultimo turno per la messa a punto finale prima delle gare del pomeriggio. Sale l’attesa per il primo corpo a corpo dell’anno, tutti i grandi protagonisti cercheranno di trovare il feeling migliore con la propria moto per poi scatenarsi quando conterà ...

Moto3 Qatar - qualifiche difficili per lo Sky Racing Team VR46 : LOSAIL - Qualifica complicata più complicata del previsto Sky Racing Team VR46 nella Moto3. Nicolò Bulega e Dennis Foggia partiranno per la gara rispettivamente dalla 22esima e 25esima posizione. ...

Moto3 - Qatar : Antonelli scatterà davanti a tutti : LOSAIL - Partirà primo per un millesimo. Niccolò Antonelli del team Sic58 Squadra Corse scatterà davanti a tutti nella prima gara della Moto3 della stagione. Il pilota di Cattolica ha chiuso il suo ...

Moto3 - GP Qatar 2018 : risultato e classifica qualifiche. Niccolò Antonelli in pole! Martin 2° per un millesimo : E’ un Niccolò Antonelli di lusso quello di queste qualifiche del GP del Qatar, primo round del Mondiale 2018 di Moto3. Una pole strappata nell’ultimo tentativo sfruttando il gioco delle scie e precedendo di appena un millesimo lo spagnolo Jorge Martin. Il pilota della Honda, del team di Paolo Simoncelli, è stato bravissimo ad interpretare il momento giusto in un turno reso molto complicato dalla presenza di tanto vento e sabbia in ...

LIVE MotoGP - GP Qatar 2018 in DIRETTA : qualifiche - sabato 17 marzo - . In pista le Moto3! Tantissimo vento e sabbia sul tracciato : Tanti spunti interessanti da vivere in nostra compagnia grazie alla DIRETTA LIVE di OASport delle qualifiche del GP del Qatar, primo appuntamento del Mondiale 2018 di MotoGP: cronaca in tempo reale ...

Moto3 - Qatar - Canet domina terze libere : ANSA, - ROMA, 17 MAR - Il pilota spagnolo Aron Canet è stato il più veloce nella terza sessione di prove libere della Moto3 in corso sul circuito in Losail, dove domani è in programma il gp del Qatar. ...

Moto3 - GP Qatar 2018 : risultato e classifica prove libere 3. Aron Canet il più veloce - Niccolò Antonelli in terza piazza : prove libere 3 del primo round in Qatar del Mondiale 2018 di Moto3, sul tracciato di Losail, decisamente interlocutorie. Temperature molto alte ed un forte vento hanno condizionato il lavoro dei team che oggi si sfideranno per la conquista della pole position con 10°C in meno. Il migliore è stato lo spagnolo Aron Canet (Honda) che in 2’07″864 è stato l’unico ad infrangere la barriera del 2’08” mettendo in evidenza ...