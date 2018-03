Moto | Qatar; Martin vince in Moto3 | 3 o Dalla Porta

Qatar - Martin vince in Moto3 : ANSA, - ROMA, 18 MAR - Lo spagnolo Jorge Martin ha vinto la prima gara stagionale di Moto3, nel Gp del Qatar. Il pilota della Honda , 38:18:207, ha preceduto sul traguardo il connazionale Aron Canet , ...

MotoGp Qatar - Vinales : «Nei test invernali abbiamo sbagliato tutto» : LOSAIL - L'anno scorso era in pole e vinse la gara, quest'anno si deve accontentare di partire da dodicesimo nella griglia di partenza. Maverick Vinales ripercorre tutti i problemi di questo inizio ...

Moto3 Qatar - vince Martin davanti a Canet - Dalla Porta è 3° : LOSAIN - In Qatar è subito Martin contro Canet, i due favoriti del Mondiale Moto 3. La gara per il primo posto è affare loro ma a spuntarla è il pilota della gresini , caduto nel warm up, , che lascia ...

MotoGP - QATAR : chi può vincere a Losail? : In prima, dalla seconda casella parte il campione del mondo in carica Marquez . Lo spagnolo non ama particolarmente la pista di Losail , ma difficile pensare possa concludere fuori dal podio. Su ...

Orario Replica MotoGp Qatar - in chiaro su tv8? Dove rivedere la gara gratis - oggi 18 marzo : subito alle sue spalle il 'Cabroncito' campione del mondo in carica, con l'ottimo Petrucci terzo. Più attardato Dovizioso, al quinto posto, mentre più lontani Rossi e Lorenzo, rispettivamente nono e ...

Moto3 - GP Qatar 2018 : risultati e classifica. Trionfa Martin - Dalla Porta sul podio. Che rimpianti per Bastianini : La Spagna fa subito la voce grossa nella prima gara stagionale della Moto3, in programma sul circuito di Losail, in Qatar. Ma l’Italia reca con sé il rimpianto per l’uscita di scena di Enea Bastianini, in lotta per la vittoria ma caduto a 13 giri dal termine. Jorge Martin Porta a casa la vittoria battendo in volata il connazionale Aron Canet e coronando una prestazione eccellente, in cui è lui a condurre le danze sin dalle prime ...

MotoGp Qatar - Yamaha al lavoro per trattenere Zarco : LOSAIL - Dal paddock del circuito di Losail arriva la conferma: la Yamaha sta lavorando per trattenere Zarco, nonostante la separazione dalla Tech 3. Il francese ha conquistato la pole con una grande ...

LIVE MotoGP - GP Qatar 2018 in DIRETTA : la gara in tempo reale. Andrea Dovizioso e Valentino Rossi - serve subito una rimonta : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova del Mondiale MotoGP 2018. Sale l’attesa per il primo corpo a corpo dell’anno che porterà con sé punti importanti sotto le luci artificiali dell’appuntamento di Losail (Qatar). Andrea Dovizioso vuole dimostrare che il quinto posto in qualifica è un incidente di percorso, Johann Zarco vuole ribadire che la sua pole position non è casuale, Marc Marquez per mettere gli ultimi ...

LIVE Moto3 - GP Qatar 2018 in DIRETTA : Niccolò Antonelli - prova della maturità. Bastianini per la rimonta. Martin e Canet favoriti : CLICCA QUI PER LEGGERE LA CRONACA DELLE QUALIFICHE della Moto3 CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA 13.45 Ben ritrovati. Alle 14.00 ...

MotoGp Qatar : Marquez davanti nel warm up - Dovizioso 2° - Rossi è 7° : La Ducati dell'italiano è dietro al campione del mondo di un decimo. Terzo Petrucci sulla Pramac, che si conferma in gran forma. Poi Pedrosa, Iannone e il poleman Zarco, al 6° posto. Valentino Rossi ...

MotoGp Qatar - nel warm up comanda Marquez - Rossi è 7° : LOSAIL - Marquez comanda nel warm up pre-gara in Qatar. Il campione del mondo ha fermato il cronometro a 1:55.201. Al secondo posto c'è Dovizioso, in quella che potrebbe tornare a essere la sfida dell'anno. La Ducati dell'italiano è dietro allo spagnolo di un decimo. ...

MotoGP - GP Qatar 2018 : risultato e classifica warm-up. Marc Marquez in vetta - Dovizioso lo marca stretto - Valentino Rossi insegue : Marc Marquez è il più veloce nel warm-up del GP del Qatar 2018, primo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Lo spagnolo della Honda, in un turno sotto il sole cocente, ha siglato il tempo di 1’55″201 con 111 millesimi di vantaggio sulla Ducati di Andrea Dovizioso. Lo spagnolo ha girato con la coppia di gomme hard/media impressionando per la consistenza sul passo dell’1’55” basso. Diverso il lavoro del forlivese che ...