Moto 2 | vittoria di Bagnaia in Qatar

Moto2 Qatar - Bagnaia davanti a tutti : prima vittoria in carriera : LOSAIL - Pecco Bagnaia brucia in volata Lorenzo Baldassarri e conquista la prima vittoria in carriera. Bagnaia ha preso la testa della gara alla prima curva, ma nelle curve finali Baldassarri si è ...

Diretta MotoGp Qatar 2018/ Gara live - streaming video Tv8 e Sky : duello Marquez-Dovizioso per la vittoria? : Diretta MotoGp, GP Qatar 2018: streaming video Sky e Tv8, Gara live: vincitore e podio, cronaca e tempi, ordine d'arrivo della corsa di oggi, 18 marzo. Si parte con il warm up(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 15:52:00 GMT)

MotoGP - Test Sepang 2018 : la Ducati si conferma velocissima in Malesia - presto però per cantare vittoria… : La prima sessione di Test invernali del Mondiale 2018 di MotoGP è andata in archivio ed è tempo di bilanci per i team impegnati a Sepang (Malesia) per l’esordio ufficiale della stagione. Si può dire, senza timore di essere smentiti, che la Ducati si è espressa su livelli molto elevati. La nuova GP18, nata dalla mente dei tecnici di Borgo Panigale, si è dimostrata fin da subito veloce e consistente tra le mani dei due piloti Andrea ...

Dakar 2018 - tredicesima tappa Moto : secondo successo consecutivo per Toby Price. Matthias Walkner vede la vittoria : Penultima tappa della Dakar 2018. La San Juán – Córdoba, di 483 km di cui 424 di speciale (accorciata però di 55 km), ha sorriso a Toby Price. Per l’australiano si tratta della seconda vittoria in questa edizione del rally raid più famoso del mondo, consecutiva, perché il pilota della KTM aveva trionfato due giorni fa, prima della cancellazione della stage di ieri. Un successo arrivato sul filo di lana, dopo una prima parte in cui ...

Dakar 2018 - undicesima tappa Moto : prima vittoria per Toby Price! Kevin Benavides guadagna su Matthias Walkner : L’undicesima tappa della Dakar 2018 ha visto la prima vittoria di questa edizione di Toby Price. Il pilota australiano della KTM è stato il più veloce lungo i 485 km che hanno portato la carovana da Belén a Chilecito, passando per Fiambalá. Price ha coperto la distanza con il tempo di 4h01’33”, tornando a vincere dopo l’abbandono di un anno fa, quando fu messo ko da una caduta. L’australiano ha fatto valere tutta la ...