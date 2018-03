Morto Stefano Pellegrini ex attaccante della Roma degli anni 70'

Lutto in casa Roma - Morto Stefano Pellegrini : Roma - Lutto in casa Roma : è morto Stefano Pellegrini , attaccante della Prima Squadra e della Primavera giallorossa negli Anni '70. Nato a Roma , il 5 agosto 1953, Pellegrini approda nel settore ...

Santo Stefano Belbo : 40enne trovato Morto nel bagno di casa : Intervento congiunto di vigili del fuoco e sanitari del 118 a Santo Stefano Belbo per un soccorso persona in un'abitazione in località Libera 6. All'interno del bagno della casa la terribile scoperta ...

Isola del Famosi 2018 - le urla di Francesca Cipriani - la pipì di Giucas Casella - gli slip di Stefano De Martino : il trash è Morto - viva il trash : Francesca urla , non vuole buttarsi dall’elicottero. Giucas fa pipì con Amaurys. Mara si fa ipnotizzare dai micro slip di Stefano e non capisce più niente. Se ci fosse un Dio del trash , e a questo punto viene facile pensare che ci sia, leggendo queste brevi descrizioni gongolerebbe. Perché lui, immanente e trascendente com’è, saprebbe perfettamente di chi stiamo parlando. E sarebbe fiero di questi protagonisti de L’ Isola dei ...

Morto Stefano Ganci - faceva parte dei commando che uccisero Chinnici - Cassarà e Borsellino : È Morto all'ospedale di Parma Stefano Ganci, uno dei fedelissimi di Totò Riina, che stava scontando l'ergastolo nel carcere della città emiliana, ma non in regime di 41 bis. Ganci era un superkiller di Cosa Nostra e stava scontando l'ergastolo per avere partecipato a diversi omicidi fra cui quello del consigliere istruttore Rocco Chinnici e del vicequestore Ninni Cassarà. Era stato anche condannato, a 26 anni, per ...