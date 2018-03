Moda e fisco | “così il gruppo di Gucci ha risparmiato 2 | 5 miliardi di tasse in tutta

ilfattoquotidiano

: RT @fattoquotidiano: Quasi 2,5 miliardi di euro. A tanto ammonterebbero, complessivamente, le tasse non pagate in 15 anni dalle griffe… htt… - MirkoRefatti : RT @fattoquotidiano: Quasi 2,5 miliardi di euro. A tanto ammonterebbero, complessivamente, le tasse non pagate in 15 anni dalle griffe… htt… - fattoquotidiano : Quasi 2,5 miliardi di euro. A tanto ammonterebbero, complessivamente, le tasse non pagate in 15 anni dalle griffe… -

(Di domenica 18 marzo 2018) Quasi 2,5di euro. A tanto ammonterebbero, complessivamente, lenon pagate in 15 anni dalle griffe della multinazionale francese del lusso Kering, proprietaria di marchi come Bottega Veneta, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Stella McCartney. E, soprattutto,. A illuminare ancora una volta i coni d’ombra dei conti deldel magnate transalpino Francois-Henri Pinault, già sotto indagine a Milano per evasione fiscale, è un’inchiesta dell’Espresso pubblicata sul sito internet del giornale. Il settimanale cita dei documenti ottenuti dal sito d’informazioni transalpino Mediapart esaminati insieme agli altri partner del consorzio European Investigative Collaborations, che “rivelano che altre grandi griffe sotto l’ombrello della capoKering hanno beneficiato delle stesse manovre finanziarie finite sotto accusa in Italia nel caso ...