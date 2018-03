: RT @michelegiorgio2: È morto l’israeliano accoltellato oggi da un palestinese alla Porta di Damasco a #Gerusalemme - desel_r : RT @michelegiorgio2: È morto l’israeliano accoltellato oggi da un palestinese alla Porta di Damasco a #Gerusalemme - Palomar_CV : RT @michelegiorgio2: È morto l’israeliano accoltellato oggi da un palestinese alla Porta di Damasco a #Gerusalemme - michelegiorgio2 : È morto l’israeliano accoltellato oggi da un palestinese alla Porta di Damasco a #Gerusalemme -

E'l'ieri nella Città Vecchia di Gerusalemme. Lo riferisce l'ospedale dove era ricoverato. Era una guardia di sicurezza.Seconla Sicurezza interna di Israele l'aggressore,ucciso dalle forze di polizia, era un palestinese della Cisgiordania, identificato in un trentenne originario di un villaggio vicino a Nablus. In un primo momento fonti giornalistiche avevano sostenuto che addosso all' assalitore vi fosse un documento di identità turco.(Di lunedì 19 marzo 2018)