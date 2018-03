Milano Modena Streaming video e diretta tv | orario e risultato live Serie A1 Play off

Volley - Playoff Scudetto – Quarti di finale : Civitanova rischia con Piacenza - Modena alla prova Milano - derby Trento-Verona : Dopo la vittoria di Perugia contro Ravenna, oggi si disputano le altre gare1 dei Quarti di finale dei Playoff Scudetto di Volley maschile. Il successo dei Block Devils, primi in regular season, è stato meno schiacciante del previsto e in questa domenica potrebbero arrivare delle sorprese dei tre campi sotto i riflettori. Si preannunciano delle sfide davvero molto intense e in grado di regalare spettacolo. Civitanova dovrà sudare contro ...

Volley - SuperLega 2018 – 21^ giornata : Perugia e Civitanova dominano - duello al vertice! Modena perde a Milano - Trento si rialza : Prosegue il duello serrato tra Perugia e Civitanova in testa alla SuperLega: entrambe le squadre si impongono agevolmente nei propri incontri della 21^ giornata, i Block Devils conservano quattro punti di vantaggio sulla Lube al comando della classifica generale del massimo campionato di Volley maschile. La regular season vivrà un momento decisivo sabato sera quando le due squadre si affronteranno nello scontro diretto. Perugia ha surclassato la ...

Volley : Superlega - Perugia vince a Milano - Civitanova supera Latina - Modena cade a Piacenza : IL PROSSIMO TURNO- 14/1/2018 Ore: 18.00- Diatec Trentino-Cucine Lube Civitanova Diretta RAI Sport; Gi Group Monza-Sir Safety Conad Perugia Si gioca il 13/01/2018 Ore 20.30 ; Azimut Modena-Calzedonia ...

Volley - SuperLega 2018 – 17^ giornata : Perugia batte Milano - Civitanova risponde con Latina. Modena perde a Piacenza! : Serata caldissima per la SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile è sceso in campo per la 17^ giornata che però si completerà soltanto tra domani (Verona sfiderà Padova) e il 24 gennaio quando Trento recupererà il proprio match contro Castellana Grotte. Perugia si conferma in testa alla classifica con un punto di vantaggio sulla Lube grazie al sofferto successo sul campo di Milano. I Block Devils hanno davvero sudato le ...

Volley - SuperLega 2018 – 17^ giornata : Civitanova tallona Perugia - rischio Milano. Derby per Modena - Trento posticipa : La SuperLega non conosce l’esistenza della parola “pausa” e oggi scende in campo per la 17^ giornata. Il massimo campionato italiano di Volley maschile sta affrontando un autentico tour de force da Santo Stefano e continua a giocare ogni tre giorni: soltanto da domenica si potrà respirare un po’ anche se poi torneranno le Coppe Europee. Turno interlocutorio per le big. La capolista Perugia, infatti, farà visita a Milano ...