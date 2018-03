Milano | fuga di gas | evacuate 26 famiglie

FUGA DI GAS Milano - EVACUATO PALAZZO 8 PIANI/ Via Pezzotti - sfollati in attesa sugli autobus : MILANO, FUGA di gas in PALAZZO di otto PIANI: evacuate 26 famiglie in via Pezzotti-viale Tibaldi, sfollati ospitati sugli autobus del Comune. Tecnici: "situazione risolta entro sera"(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 13:50:00 GMT)

Fuga di gas : evacuato palazzo di otto piani a Milano : Un palazzo di otto piani e’ stato evacuato in via Pezzotti 10, a Milano, per una Fuga di gas che ha saturato le cantine del condominio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la Polizia Locale e la Protezione Civile che hanno seguito le operazioni di evacuazione che hanno interessato 26 famiglie. I tecnici sono già al lavoro per riparare il guasto che si è verificato nelle tubature presenti sotto il manto stradale davanti al ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali vince per la prima volta la Milano-Sanremo dopo la fuga in salita : vincenzo Nibali vince la Milano-Sanremo per la prima volta. dopo i due successi al Giro d’Italia, i trionfi alla Vuelta di Spagna e al Tour de France, a 33 anni il messinese aggiunge al suo palmares anche la più importante classica del Ciclismo italiano. Un sigillo che esce dalla logica delle corse su due ruote, conquistato da uno scalatore in una gara che storicamente è terreno di conquista dei velocisti. Il campione Nibali, negli anni dei ...

Diretta Milano Sanremo 2018/ Streaming video Rai : Sagan in fuga - tra gli azzurri spunta Viviani : Diretta Milano Sanremo 2018: info tv e Streaming video, percorso e vincitore. Kwiatkowski si confermerà ancora al traguardo?.

Stupri - pestaggi e minacce di morte - la fuga del maniaco da Milano : stanato a Londra : Ha stuprato a ripetizione, picchiato a calci e pugni, minacciato di morte l’ex fidanzata. Per poi lasciare l’Italia. I carabinieri della Catturandi hanno stanato a Londra Edwin Delgado, ecuadoriano di 27 anni, sulla cui testa pende una condanna per le violenze

Milano - esplosione in un abitazione per una fuga di gas : due feriti : Due donne sono rimaste ferite per uno scoppio avvenuto mercoledì mattina a causa di una fuga di gas all'interno di un appartamento in via Castelvetro, a Milano. L'incidente è avvenuto attorno alle 11.

Fuga gas - evacuati 270 bambini a Milano : Una scuola di Melegnano, comune alle porte di Milano, è stata evacuata per una sospetta Fuga di gas. Circa 270 bambini sono stati fatti uscire dall'edificio, situato in via Lazio. Sul posto, si ...

