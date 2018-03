Mihail | il fenomeno musicale dell’anno in Romania alla conquista dell’ Italia

domanipress

: #WhoYouAre è il singolo di debutto internazionale di #Mihail, considerato il fenomeno musicale dell’anno in Romania… - earonemusic : #WhoYouAre è il singolo di debutto internazionale di #Mihail, considerato il fenomeno musicale dell’anno in Romania… -

(Di domenica 18 marzo 2018) Who You Are” è il singolo di debutto internazionale di, considerato ilin, dove è stato già consacrato Miglior Voce Maschile (Radio Awards), e Miglior Nuovo Artista (Media Music Awards). In vettaclassifica airplay per 9 settimane consecutive, top 10 su Shazam, e #1 su iTunes, il brano sta decollando anche in Francia, Germania, e Spagna (dove è entrato nella autorevole lista Los 40), mentre il videoclip ha già totalizzato più di 15 Milioni di visualizzazioni.Sandu, meglio conosciuto come, è un artista versatile nato in Russia e cresciuto musicalmente in, polistrumentista, autore e produttore di enorme talento, ha dedicato la sua vitacreazione di varie forme d’arte: dmusicapittura, dfotografia al design. Suona il piano e la chitarra da quando aveva 7 anni, ed entra presto a far parte di diverse ...