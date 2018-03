Migranti | procura di Catania sequestra la nave ong sbarcata a Pozzallo dopo minacce della

ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 marzo 2018) Ladiha disposto il sequestroOng spagnola ProActiva Open Arms, da ieri ormeggiata nel porto di, in provincia di Ragusa, dove è avvenuto lo sbarco di 218. È questo approdo in Italia al centro dell’inchiesta per il rifiutodi consegnare ialle motovedette libiche intervenute sul luogo del soccorso o a Malta. Il reato ipotizzato è associazione per delinquere finalizzata all’immigrazione clandestina. Giovedì 15 marzo l’ong spagnola ha soccorso iscontrandosi con la Guardia costiera libica, che aveva intimato all’organizzazione di consegnare le persone salvate, minacciando anche con le armi. Secondo l’accusa ci sarebbe una volontà di portare iin Italia anche violando legge e accordi internazionali, non consegnandoli ai libici. Indagati daltore Carmelo Zuccaro il comandante e il ...