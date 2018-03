Meteo | oggi torna il maltempo | temporali e vento forte | l' allerta della protezione civile

Allerta Meteo Toscana : criticità “gialla” per pioggia fino alla mezzanotte di domani : Una nuova perturbazione, nella nottata, determinerà un peggioramento delle condizioni che, a partire dalla costa Toscana, si estenderanno a tutta la regione nella mattina di domenica 18 marzo. La Sala operativa unificata della Protezione civile regionale della Toscana ha di conseguenza aggiornato il bollettino di valutazione delle criticità Meteorologiche: confermato, per tutta la regione, il codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico ...

Allerta Meteo Toscana : da domani codice giallo per pioggia : codice giallo su tutta la Toscana per rischio idrogeologico e idraulico sul reticolo minore dalla mezzanotte di stasera fino alla mezzanotte di domani, sabato 17 marzo. Lo ha emesso la Sala operativa della protezione civile regionale in conseguenza del nuovo peggioramento meteo che annuncia piogge a partire dalle zone meridionali della regione in estensione al resto della Toscana. Dalla serata di oggi e nel corso della giornata di domani nuovo ...

Milano-Sanremo 2018 - le previsioni Meteo : Classicissima sotto l’acqua! Forte rischio pioggia - temporale all’arrivo : Si preannuncia una Milano-Sanremo bagnata: questo dicono le previsioni meteo della vigilia. La Classicissima potrebbe disputarsi sotto una fitta pioggia che potrebbe essere la grande protagonista di giornata su tutto il percorso, dal via nel capoluogo meneghino fino all’arrivo nella città dei fiori. Una violenta precipitazione, infatti, dovrebbe abbattersi su tutto il Nord Italia e questo cambierebbe decisamente le dinamiche di gara, ...

Allerta Meteo da oggi per le prossime 24-30 ore : A seguito di “Allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale”, si comunica che dal pomeriggio di giovedì 15 marzo 2018, e per le successive 24-30... L'articolo Allerta meteo da oggi per le prossime 24-30 ore proviene da Roma Daily News.

Milano-Sanremo 2018 - le previsioni Meteo : forte rischio pioggia! Si possono rimescolare i valori.. : La chiamano Classica di Primavera, ma quest’anno di primaverile potrebbe esserci ben poco. Il meteo, infatti, è uno dei principali spauracchi in vista della Milano-Sanremo di sabato 17 marzo. Il rischio pioggia è molto forte, lungo tutto il percorso. Nel weekend una violenta precipitazione dovrebbe abbattersi su tutto il Nord Italia. Già la partenza dal capoluogo lombardo potrebbe essere bagnata, rischio che aumenta sensibilmente ...

Previsioni Meteo Lombardia : pioggia e neve in arrivo anche nel weekend : Un ampio fronte perturbato attualmente in ingresso sulla parte occidentale del Bacino del Mediterraneo determinerà per la giornata di domani condizioni instabili sulla Lombardia, con precipitazioni diffuse sulla regione, a carattere nevoso sui rilievi alpini e prealpini e sensibile aumento dell’intensità del vento dai quadranti orientali in pianura. Queste condizioni instabili – spiega nel consueto bollettino Meteo Arpa Lombardia ...

Meteo : Lombardia - pioggia e neve in arrivo anche nel week end : Milano, 14 mar. (AdnKronos) - Un ampio fronte perturbato attualmente in ingresso sulla parte occidentale del Bacino del Mediterraneo determinerà per la giornata di domani condizioni instabili sulla Lombardia, con precipitazioni diffuse sulla regione, a carattere nevoso sui rilievi alpini e prealpini

Previsioni Meteo Lombardia : mercoledì stabilità - giovedì torna la pioggia : “Dopo la fase acuta di ieri, oggi, lunedì, resta sulla Lombardia la parte finale e più debole del sistema perturbato atlantico giunto sabato“: lo si legge nel consueto bollettino Meteo di Arpa Lombardia. “Martedì residua instabilità solo sulle Alpi, altrove schiarite. mercoledì flusso occidentale a curvatura anticiclonica con tempo prevalentemente stabile. giovedì perturbazione atlantica con precipitazioni da deboli a moderate ...

Meteo - Italia divisa in due. Pioggia e frane a Nord - caldo a Sud : Pioggia e frane in Liguria: chiuse le scuole. Allerta fiumi nel Modenese. In Sicilia 25 gradi, ma non durerà

Meteo - torna la neve e la pioggia : Pioverà oggi e domani? Quale tempo è previsto questo weekend? Alle domande degli italiani proviamo a rispondere grazie alle previsioni Meteo del Servizio Meteorologico dell'...

Allerta Meteo Toscana : criticità arancione e gialla per pioggia e vento da domani a lunedì : La Sala operativa della protezione civile regionale della Toscana, in previsione dell’arrivo di un’intensa perturbazione di origine atlantica accompagnata da correnti miti ed umide dai quadranti meridionali, ha diramato un’Allerta Meteo criticità arancione e gialla per rischio idrogeologico ed idraulico e vento, valida dalle 8 di domani, domenica 11 marzo, fino alle 12 di lunedì 12 marzo. La perturbazione interesserà gran parte ...

Meteo - incubo maltempo sul weekend : via il sole - torna la pioggia : Dal 1° marzo l?Italia ha iniziato a essere raggiunta da un susseguirsi di perturbazioni atlantiche, qualcuna più debole, altre più forti. Nel corso del weekend giungeranno due...

Rischio nubifragi - allerta maltempo Liguria e Toscana/ Meteo - Nord Italia sotto la pioggia - caldo al Sud : Rischio nubifragi, allerta maltempo Liguria e Toscana: al Nord doppia perturbazione nel weekend, sole e caldo primaverile nelle regioni del Sud Italia con temperature fino a 28 gradi.(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 19:51:00 GMT)