Menopausa precoce | risultati positivi dalle iniezioni di staminali | al via i primi test

(Di domenica 18 marzo 2018) Arrivauna speranza per le donne che soffrono di insufficienza ovarica, condizione che colpisce circa l’1% della popolazione femminile, a volte in età molto giovanile. Ragazze che entrano inprestissimo, talora appena teenager. Senza poter diventare madri e costrette a sopportare non solo il peso dei sintomi legati alla fine dell’età fertile,vampate ai problemi intimi e d’umore, ma anche già più a rischio di patologie cardiovascolari, fratture da osteoporosi e decadimento cognitivo. Ebbene, un’iniezione nelle ovaie di ‘cellule bambine’ prelevate dal midollo osseo delle pazienti potrebbe aiutarle a ottenere un ringiovanimento ovarico, ‘invertendo’ gli effetti della malattia. Lo sperano gli esperti impegnati nello studio clinico ‘Rose‘, i cuipreliminari sono stati presentati a ...