«Meglio un governo con la Lega» | il Movimento 5 Stelle vuole evitare il ritorno alle urne

Maroni : "Governo Lega e M5s? Meglio larghe intese" : Roberto Maroni rompe il silenzio dopo il risultato elettorale dello scorso 4 marzo. In questi giorni di trattative e di ipotesi sullo scenario futuro per la formazione del nuovo governo, l'ex ...

«Meglio un governo con la Lega» : il Movimento 5 Stelle ora vuole evitare il ritorno alle urne : I grillini chiudono a una nuova legge elettorale: timori per il premio alla coalizione . Veto a Romani e a Forza Italia per la presidenza del Senato: “No ai condannati”

Governo : Rotondi - per noi Meglio parli solo Berlusconi : Roma, 16 mar. (AdnKronos) – Gianfranco Rotondi riunirà domani la Direzione di Rivoluzione cristiana, ma a porte chiuse e senza la presenza della stampa. “Vogliamo riflettere -spiega- con serietà e riservatezza. La situazione del Paese è gravissima e in questo momento le parole fanno danno. Per tutti noi è bene che parli solo Silvio Berlusconi”. L'articolo Governo: Rotondi, per noi meglio parli solo Berlusconi sembra essere il ...

SONDAGGI GOVERNO ELEZIONI 2018/ Esecutivo M5s Meglio di “larghe intese’ e Centrodestra : SONDAGGI post-ELEZIONI 2018, GOVERNO M5s migliore formula per gli elettori: supera GOVERNO di "larghe intese" e Centrodestra. Tutte le combinazioni di Esecutivo per il futuro(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 05:32:00 GMT)

Martina è il dopo-Renzi/ Direzione Pd - video : “Lega e M5s governino”. Cuperlo - “Meglio governo di scopo” : Dopo la Direzione Pd e verso l'Assemblea Nazionale, Martina è il post-Renzi: "Mai con Lega e M5s, guiderò partito con collegialità". Ok voto al documento finale, Cuperlo "governo di scopo"(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 09:55:00 GMT)

Governo : Boccia - prima si fa Meglio è ma fare cose per bene (2) : (AdnKronos) – Il presidente della Bce, Mario Draghi, ieri, rileva Boccia, “ha detto una cosa importante: attenzione perché l’instabilità su lungo periodo ci fa del male. Non dimentichiamo che nel 2019 ci sono scadenze importanti: le elezioni europee e la scadenza di Draghi alla Bce. Dobbiamo prepararci a questo aspetto, ne va della responsabilità del Paese”. L'articolo Governo: Boccia, prima si fa meglio è ma fare cose ...

Governo : Boccia - prima si fa Meglio è ma fare cose per bene : Roma, 11 mar. (AdnKronos) – “prima si fa e meglio è”. Così il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia nel corso di ‘Mezz’ora in più’ su Rai Tre in merito alla formazione di un nuovo Governo in seguito all’esito delle elezioni del 4 marzo. “E’ chiaro -spiega il leader degli industriali- che il nostro è un Paese importante dell’Europa. Non è un paese piccolo. Abbiamo altri paesi che ...

Vincenzo Boccia : "Il governo prima si fa e Meglio è" : "M5S? Se avessimo paura di dialogare non potremmo lavorare com nessuno e non dovremmo fare questo mestiere. Noi dobbiamo calmierare i mercati, abbiamo una responsabilità importante". Così a '1/2h in più' su Rai3 il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia."Sulla riforma Fornero non condividiamo la modifica perché crediamo che possa avere costi eccessivi. Sulla flat tax invece condividiamo il concetto", ha ...

"Ok a un governo di Centrodestra - ma non Salvini Meglio un premier moderato o un Governo di scopo" Ecco perchè lo spread Btp/Bund non é andato alle stelle : "La reazione è stata moderata, perché lo spread Btp-Bund è sostanzialmente stabile, molto vicina alla chiusura di venerdì. In parte perché l'esito frammentario delle votazioni era già stato anticipato dai sondaggi dell'ultima ora e poi perché la legge elettorale, il Rosatellum, sulla carta non poteva risolvere i problemi di governabilità dell'Italia Segui su affaritaliani.it

Renzi : “Meglio all’opposizione che al governo con estremisti” : «La battaglia per il primo gruppo parlamentare è a due, tra noi e il M5S. Io spero, penso e credo che se sarà il Pd sarà più facile immaginare di seguire le indicazioni del presidente della Repubblica. Io preferisco andare all’opposizione che stare con gli estremisti». Lo ha detto il segretario del Pd Matteo Renzi nel corso della puntata di Porta a...