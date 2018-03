Medagliere Paralimpiadi Invernali PyeongChang 2018 | gli Stati Uniti chiudono in testa

oasport

(Di domenica 18 marzo 2018)Rank NPC Gold Silver Bronze Total 1 United States (USA) 13 15 8 36 2 Neutral Paralympic Athletes (NPA) 8 10 6 24 3 Canada (CAN) 8 4 16 28 4 France (FRA) 7 8 5 20 5 Germany (GER) 7 8 4 19 6 Ukraine (UKR) 7 7 8 22 7 Slovakia (SVK) 6 4 1 11 8 Belarus (BLR) 4 4 4 12 9 Japan (JPN) 3 4 3 10 10 Netherlands (NED) 3 3 1 7 11 Switzerland (SUI) 3 0 0 3 12 Italy (ITA) 2 2 1 5 13 Great Britain (GBR) 1 4 2 7 14 Norway (NOR) 1 3 4 8 15 Australia (AUS) 1 0 3 4 16 Finland (FIN) 1 0 2 3 South Korea (KOR) 1 0 2 3 New Zealand (NZL) 1 0 2 3 19 Croatia (CRO) 1 0 1 2 20 China (CHN) 1 0 0 1 Kazakhstan (KAZ) 1 0 0 1 22 Austria (AUT) 0 2 5 7 23 Spain (ESP) 0 1 1 2 24 Sweden (SWE) 0 1 0 1 25 Belgium (BEL) 0 0 1 1 Poland (POL) 0 0 1 1