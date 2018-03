corrieredibologna.corriere

: Match Comune-tassisti sulle licenze Merola: «Non sono più sufficienti» - Nutizieri : Match Comune-tassisti sulle licenze Merola: «Non sono più sufficienti» - ubernograzie : Match Comune-tassisti sulle licenze Merola: «Non sono più sufficienti» #taxi #Abusivi #NoUber - Nazzi_Mi : RT @corrierebologna: Match Comune-tassisti sulle licenze Merola: «Non sono più sufficienti» -

(Di domenica 18 marzo 2018) Fatto sta che, due giorni fa, le file in attesa di un'auto bianchestate lunghe. E gli utenti certo non soddisfatti del servizio. Non che quello del trasporto pubblico cittadino abbia dato una ...