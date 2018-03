Maroni | Berlusconi lavora a larghe intese Alleanza Lega-M5S missione impossibile

DIETRO LE QUINTE/ La vera intesa Berlusconi-Maroni per tagliare fuori Salvini : Maroni ha annunciato che non si ricandiderà in Lombardia. L'ex ministro gode della stima di Berlusconi, che potrebbe avere in mente qualcosa per lui.

CAOS CENTRODESTRA/ Tra Salvini e Maroni - Berlusconi sceglie Gori (Pd) : Difficile decifrare il caso Maroni. Berlusconi e Salvini sapevano? Quali sono le ripercussioni sulla tenuta del patto? Il più spiazzato sembra essere Berlusconi. ANTONIO FANNA(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 06:00:00 GMT)SCENARIO/ Il (vero) partito anti-casta conclude la distruzione cominciata nel '92, di G. Da RoldDALLA CINA/ Lao Xi: Berlusconi e Renzi di fronte alla rivolta dei Taiping

Silvio Berlusconi - il drammatico dubbio : con la mossa di Maroni centrodestra ko alle elezioni : Altro che Pirellone: il centrodestra a Milano si gioca Palazzo Chigi . Dietro la rinuncia del leghista Roberto Maroni più di qualcuno ha visto un 'complottone' contro Matteo Salvini firmato Silvio ...

Berlusconi : "Maroni al governo? Lo escludo" : Il leader di Forza Italia sul no di Maroni alla ricandidatura per le Regionali in Lombardia: "La sua è una scelta personale che rispetto. Lo dobbiamo ringraziare per il lavoro fatto. Fontana? Candidatura da valutare". "A due mesi dalle elezioni siamo al 40%, punto al 45% il 4 marzo". Duro il commento di Salvini

Caso Maroni. Berlusconi : non sarà in prossimo governo. Salvini : Roberto se lasci non puoi fare altro : Il Presidente di Forza Italia - a Radio Capital - ha rivelato che il suo candidato premier è un super candidato" ma al momento non può rivelare il nome. E poi sui sondaggi: in molti ci danno già al 40%, ma "non mi accontento, alle elezioni mancano ancora due mesi". Il leader della Lega - da Radio 24 - conferma che con molta probabilità il prossimo vertice si terrà 'da lui': "Staremo stretti, dovrò fare un po d'ordine" ironizza

Se Maroni lascia la Lombardia non farà più nulla (Salvini e Berlusconi) : Roma, 9 gen. (askanews) 'Se lasci il tuo incarico in Regione Lombardia che vale molto di più di tanti ministeri, evidentemente in politica non puoi più fare altro'. A dirlo è Matteo Salvini, Segretario della Lega, commentando il passo indietro di Roberto Maroni ai microfoni di Radio 24 nel corso della trasmissione 24 Mattino &...

Berlusconi : no a ruoli politici per Maroni Su Fontana : «Prima valutiamo sondaggi» : Il leader di FI: «Noi arriveremo al 45%, non ci sarà mai un governo con il Pd». E Salvini: «Chi lascia la Lombardia non ha un futuro politico»

