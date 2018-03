Manuela Moelgg si ritira

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Manuela Moelgg e quella maledetta occasione mancata : L’occasione della vita capita una sola volta e nella carriera di uno sportivo è un attimo che va colto immediatamente, per evitare di trovarsi a vivere con il rimpianto eterno di averlo mancato. Nello storia dello sci alpino tra Olimpiadi e Mondiali ci sono stati tanti esempi di chi è riuscito a prendersi quella occasione. Anche oggi al termine della prima manche del gigante femminile delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang, Manuela ...

Ottima la prima per Manuela Moelgg : chiude davanti a Shiffrin e Brignone : A 34 anni la nativa di Brunico, mai vincente nella sua vita in Coppa del Mondo, dovrà saper gestire una pressione impressionante. Nella seconda manche servirà attaccare a tutta e provarci fino in ...

Sci alpino - Gigante femminile PyeongChang 2018 : Manuela Moelgg davanti a Shiffrin nella prima manche! 3a Brignone - 5a Bassino! : L’Italia fa sognare nella prima manche del Gigante femminile di sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Manuela Moelgg scia divinamente e rifila 2 decimi alla fuoriclasse americana Mikaela Shiffrin. Sono addirittura tre le azzurre nelle prime cinque posizioni: Federica Brignone è terza a 0.29 dalla compagna di squadra, Marta Bassino quinta a 0.57. Una prima discesa da urlo per Manuela Moelgg, tornata in forma come ad ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA giovedì 15 febbraio : Manuela Moelgg in testa in gigante - tre azzurre nelle 5! : Buongiorno (o buonanotte…) e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Quella di giovedì 15 febbraio sarà un’autentica giornata campale e da battaglia. Saranno addirittura otto le gare in cui l’Italia potrà cullare qualche ambizione di medaglia, ovviamente con percentuali diverse. Scatta finalmente l’ora dello sci alpino. Nel gigante femminile caliamo quattro assi da podio ...

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Manuela Moelgg in testa davanti a Shiffrin e Brignone! 5a Bassino! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante femminile di sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Speriamo che il vento dia finalmente una tregua e consenta alle atlete di gareggiare. L’Italia si giocherà quattro carte davvero importanti: Federica Brignone, Manuela Moelgg, Marta Bassino e Sofia Goggia. Nessuna di loro partirà favorita, ma tutte hanno le armi per provare ad impensierire i mostri sacri Tessa Worley, ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA giovedì 15 febbraio : Manuela Moelgg in testa in gigante! : Buongiorno (o buonanotte…) e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Quella di giovedì 15 febbraio sarà un’autentica giornata campale e da battaglia. Saranno addirittura otto le gare in cui l’Italia potrà cullare qualche ambizione di medaglia, ovviamente con percentuali diverse. Scatta finalmente l’ora dello sci alpino. Nel gigante femminile caliamo quattro assi da podio ...

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Manuela Moelgg in testa davanti a Shiffrin e Brignone! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante femminile di sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Speriamo che il vento dia finalmente una tregua e consenta alle atlete di gareggiare. L’Italia si giocherà quattro carte davvero importanti: Federica Brignone, Manuela Moelgg, Marta Bassino e Sofia Goggia. Nessuna di loro partirà favorita, ma tutte hanno le armi per provare ad impensierire i mostri sacri Tessa Worley, ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Manuela Moelgg - Chiara Costazza e Irene Curtoni a caccia della top ten in slalom : Oggi iniziano le Olimpiadi Invernali anche per quanto riguarda lo sci alpino femminile. Se fino ad ora abbiamo assistito a due rinvii e alla combinata maschile, stanotte si comincia con lo slalom femminile. La gara, articolata in due manche, vedrà la prima iniziare alle 2.15 e la seconda alle 5.45. Per quanto riguarda l’Italia, si tratta della gara in cui la nostra Nazionale ha meno possibilità di centrare la medaglia. Le azzurre, sia ...

Sci alpino - Slalom Lenzerheide 2018 : Manuela Moelgg non sarà al cancelletto di partenza per una tendinite acuta al ginocchio sinistro : Il lungo weekend di Lenzerheide della Coppa del Mondo femminile di sci alpino si chiude con lo Slalom. Dopo le emozioni del gigante di ieri, si torna in gara tra i paletti stretti e purtroppo tra le partecipanti a questa prova non vi sarà la nostra Manuela Moelgg. La sciatrice azzurra, infatti, sofferente per una tendinite acuta al ginocchio sinistro ha preferito non prendere parte alla gara odierna valutando il tutto nell’ottica olimpica, ...

Sci alpino - Slalom Lenzerheide 2018 : Manuela Moelgg non sarà al cancelletto di partenza per tendinite acuta al ginocchio sinistro : Il lungo weekend di Lenzerheide della Coppa del Mondo femminile di sci alpino si chiude con lo Slalom. Dopo le emozioni del gigante di ieri, si torna in gara tra i paletti stretti e purtroppo tra le partecipanti a questa prova non vi sarà la nostra Manuela Moelgg. La sciatrice azzurra, infatti, sofferente per una tendinite acuta al ginocchio sinistro ha preferito non prendere parte alla gara odierna valutando il tutto nell’ottica olimpica, ...