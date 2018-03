Manchester United-Brighton | Mourinho sprona i suoi | ' Alcuni hanno avuto paura'

Manchester United - Pogba ci crede ancora ma Raiola pensa a venderlo : TORINO - Non è ancora finita, pensa Pogba . Vediamo cosa dice il mercato, riflette Raiola . Punti di vista immaginari, mica tanto, tradotti sulle pagine dei tabloid inglesi che questa mattina scrivono ...

FA Cup : Manchester United e Tottenham : I Red Devils superano 2-0 il Brighton. Tutto facile per gli Spurs, che passano 3-0 sul campo dello Swansea

DIRETTA / Manchester United Brighton (risultato live 1-0) streaming video e tv : il Brighton ci prova! : DIRETTA Manchester United Brighton streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita dei quarti di finale di FA Cup(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 22:04:00 GMT)

FA Cup - Manchester United-Brighton in diretta : probabili formazioni e risultato LIVE dalle 20.45 : probabili formazioni Manchester United , 4-3-3, : Romero; Shaw, Bailly, Lindelöf, Young; Matic, Carrick, McTominay; Martial, Lukaku, Mata Brighton , 4-4-1-1, : Ryan; Suttner, Dunk, Duffy, Schelotto; ...

La Juve mette la freccia : c'è Martial in arrivo dal Manchester United : Trattativa avviata per portare in bianconero il 22enne francese che ha il contratto in scadenza nel 2019

Manchester United - Mourinho/ Lo Special One eliminato dalla Champions : "I miei nemici godono - ma..." : Manchester United, Mourinho: lo Special One eliminato dalla Champions League si sfoga sottolineando che i suoi nemici in questo momento godono, ma che non mollerà nemmeno stavolta.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 21:05:00 GMT)

Probabili Formazioni Manchester United-Brighton - FA Cup 17-03-2018 : Le Probabili Formazioni di Manchester United-Brighton, FA Cup 2017/2018, Ore 20.45: Spazio alle seconde linee nei Red Devils; Seagulls con l’11 titolare. I Quarti di Finale di FA Cup hanno inzio, e uno di questi vede il match di Old Trafford tra i padroni di casa del Manchester United e il Brighton. Red Devils che vengono dall’eliminazione agli Ottavi di Champions League, che di certo non ha aiutato l’umore dei tifosi, ...

Calciomercato Juventus - sorprendente offerta di Raiola al Manchester United Video : Dall'Inghilterra arrivano importanti notizie per quanto riguarda il #Calciomercato della #Juventus. Stando a quanto riportano i media britannici, infatti, Mino Raiola ha offerto Blaise Matuidi al Manchester United. Il club allenato da José Mourinho segue da tempo il centrocampista francese, che sta disputando una buonissima stagione alla Juventus. Raiola ha da sempre ottimi rapporti con Beppe Marotta e Fabio Paratici, ma potrebbe comunque fare ...

Manchester United-Siviglia - quando il fatturato non fa la differenza : Non sempre il più ricco vince. O almeno, ogni tanto c'è una sorpresa in Champions League. L'articolo Manchester United-Siviglia, quando il fatturato non fa la differenza è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.