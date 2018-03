Mamma di 20 anni uccisa a coltellate e gettata in un pozzo | interrogato il compagno

Siracusa - Mamma di 20 anni uccisa : Laura Petrolito è stata trovata in un pozzo artesiano: ieri sera era uscita per una passeggiata col compagno, interrogato per ore dai carabinieri

Siracusa - Mamma di 20 anni pugnalata e gettata in un fosso : sospetti sul fidanzato : Il cadavere di Laura Petrolito, mamma 20enne di una bimba di 8 mesi, è stato trovato in un pozzo artesiano nelle campagne di Canicattini Bagni, in provincia di Siracusa. Portato in caserma il compagno per essere interrogato. E' giallo sulle cause, ma secondo alcuni vicini di casa, la coppia era da tempo in crisi.Continua a leggere

Giovane Mamma di 20 anni uccisa a pugnalate e gettata in un pozzo : È stata pugnalata più volte, poi il suo corpo è stato gettato all’interno di un pozzo artesiano, in contrada Stallaini, nelle colline sopra Canicattini Bagni, comune del Siracusano. Vittima una Giovane di 20 anni, mamma di una bimba di 8 mesi. A denunciarne la scomparsa era stato ieri sera il padre, che non era riuscito a mettersi in contatto con l...

Choc in Sicilia - Mamma di 20 anni uccisa a coltellate e gettata in un pozzo : Choc nel Siracusano. È stata pugnalata più volte, poi il suo corpo è stato gettato all'interno di un pozzo artesiano, in contrada Stallaini , nelle colline sopra Canicattini Bagni. Vittima una giovane ...

Mamma di 20 anni uccisa a coltellate e gettata in un pozzo : Choc nel Siracusano. È stata pugnalata più volte, poi il suo corpo è stato gettato all'interno di un pozzo artesiano, in contrada Stallaini , nelle colline sopra Canicattini Bagni. Vittima una giovane ...

Choc in Sicilia - Mamma di 20 anni uccisa a coltellate e gettata in un pozzo : Choc nel Siracusano. È stata pugnalata più volte, poi il suo corpo è stato gettato all'interno di un pozzo artesiano, in contrada Stallaini, nelle colline sopra Canicattini...

Mamma di 20 anni uccisa a coltellate e gettata in un pozzo : Choc nel Siracusano. È stata pugnalata più volte, poi il suo corpo è stato gettato all'interno di un pozzo artesiano, in contrada Stallaini, nelle colline sopra Canicattini...

Sandy - Mamma ti cerca da 29 anni/ Stephanie e il figlio che le hanno portato via : appello alle Iene : Stephanie cerca ancora il figlio Sandy dopo 29 anni d'assenza. Tutto inizia dall'infanzia della donna, difficile e pesante, che si conclude con la perdita del suo bambino. (Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 14:53:00 GMT)

Auguri 80 Anni : frasi per il compleanno di nonna - nonno - Mamma o papà : Compire 80 Anni è un traguardo importante e per rendere il compleanno un pelo più gradevole o simpatico pensare a una frase per il compleanno di nonna, nonno, mamma o papà che sia da sfoderare dopo il pranzo è senza dubbio una questione da affrontare. Se siete a corto di idee vi trovate nel posto giusto perché nei paragrafi che seguono vi daremo qualche suggerimento a mo’ di esempio. frasi per augurare un buon compleanno per gli 80 Anni dei ...

Sabrina Salerno compie cinquant'anni/ L'icona anni '80 e il ruolo di Mamma : "Bisogna saper dire no" : Sabrina Salerno, la splendida icona degli anni '80 compie oggi cinquant'anni. Per lei però il tempo sembra essersi fermato, infatti è ancora splendida come ai tempi di Professione vacanze.(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 19:28:00 GMT)

“Mamma - mi aiuti?”. A 10 anni si ritrova in sedia a rotelle. Non riesce più ad allacciarsi le scarpe - la madre sottovaluta - la tragedia. Una piccola caduta in campo - poi l’ospedale. Una famiglia distrutta : “Il nostro mondo si è frantumato” : Alfie Butt è un bambino come tanti, a 10 anni nella sua vita c’era la famiglia, la scuola e gli amichetti e mai avrebbe immaginato che di lì a poco sarebbe iniziato un assurdo calvario. Tutto è iniziato quando ha chiesto inaspettatamente alla mamma di allacciargli le scarpe, perché lui non ci riusciva. La donna ha subito pensato che il piccolo si fosse fatto male a un piede giocando mentre giocava a calcio e poi come tutte le ...

Mamma cerca il figlio da 29 anni : gliel'hanno portato via. L'appello alle Iene : ... il dramma di Sergio: lo Stato gli deve 4 milioni ma vuole confiscargli la casa La storia di Stephanie è drammatica: nata da una giovanissima aspirante ballerina, finita ad alternare spettacoli di ...

"Ecco cosa può fare il bullismo" - Mamma pubblica foto choc del figlio di 12 anni dentro la bara : pubblica le foto choc del figlio di 12 anni dentro una bara. La mamma di Andrew Michael Leach, Cheryl Hudso, ha voluto mostrare a tutti gli effetti devastanti del bullismo con una...

Torino - suicida a 17 anni. La Mamma : "Colpa dei bulli" : Torino, Michele Ruffino si è ammazzato lanciandosi da un ponte. Ora la madre denuncia. Insulti anche al funerale: dal vivo eri più brutto