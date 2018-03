Mame Fily Sall sospettato di terrorismo | l’ex Verona espulso dall’Italia

calcioweb.eu

: #MameFilySall sospettato di terrorismo: l'ex #Verona espulso dall'Italia - CalcioWeb : #MameFilySall sospettato di terrorismo: l'ex #Verona espulso dall'Italia - caIciomercato : #Hellas Verona Ha giocato nell’Hellas Verona, Mame Fily Sall espulso dall’Italia perché ritenuto pericoloso - infoitinterno : Mame Fily Sall, l'ex Verona espulso dall'Italia per terrorismo (Calcio News 24) -

(Di domenica 18 marzo 2018) Considerato uno dei maggiori talenti della Primavera del, adessodall’Italia per il protocollo anti-. Stiamo parlando di, un giovane ventunenne di origini senegalesi residente a Torrebelvicino (Vicenza). La polizia l’ha definito come “instabile e potenzialmente pericoloso”, il ragazzo è stato accompagnato alla frontiera aerea di Milano Malpensa e ha preso il primo volo per il suo Paese di origine. Appena diventato maggiorenne l’esperienza con la maglia del, dal 2014 al 2016, il senegalese ha mostrato un forte interesse nel cercare di reperire armi da fuoco e sostante chimiche, valido motivo che ha portato all’espulsione. L'articolodi: l’exdall’Italia sembra essere il primo su CalcioWeb.