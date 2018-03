Maltempo | rimossi due alberi pericolosi a Fiumicino 

meteoweb.eu

(Di domenica 18 marzo 2018)questa mattina ad Aranova, nel nord del comune di Fiumicino, dalla protezione civile comunale dueritenutiper la pubblica incolumità. Dopo la caduta di un albero da un terreno privato il 3 marzo scorso, era stato interdetto dalla polizia locale il transito sia veicolare che pedonale in Via Austis, in un tratto compreso con Via Michele Rosi. L’amministrazione comunale ha deciso, dopo aver emesso un’ordinanza il 5 marzo scorso, di predisporre un intervento diretto per ripristinare lo stato di sicurezza in quel tratto nevralgico del traffico della zona. “Ringrazio la Protezione Civile Comunale che questa mattina ha iniziato le operazioni di rimozione delle alberature pericolose su via Austis ad Aranova. Un intervento in danno dei proprietari per mettere in sicurezza l’area e riaprire la strada”, ha commentato il sindaco di Fiumicino, ...