Maltempo Pistoia | frana nel Pesciatino | evacuate 6 famiglie

meteoweb.eu

: Meteo Pistoia: maltempo domenica, piogge lunedì, discreto martedì - 3bmeteo - casapistoiait : Meteo Pistoia: maltempo domenica, piogge lunedì, discreto martedì - 3bmeteo - reportpistoia : Per i giorni di maltempo delle ultime settimane in campo oltre100 volontari e più 30 mezzi - VideoNewsTV : RT @casapistoiait: Maltempo Toscana: le piogge ingrossano i fiumi nel Pistoiese ... - Meteo Web -

(Di domenica 18 marzo 2018) Intervento dei vigili del fuoco di Pescia () in una strada della zona collinare tra le frazioni di Pietrabuona e Medicina per unacausata dalle forti piogge degli ultimi giorni. Lo smottamento risulta essere ancora in movimento e per tale motivo sono statein via precauzionale. Sul posto anche i carabinieri, la polizia municipale, l’ufficio tecnico del Comune e l’impresa a cui è demandata la messa in sicurezza. L'articolonelsembra essere il primo su Meteo Web.