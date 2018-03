Maltempo Parigi | la torre Eiffel chiusa stamani per neve

Maltempo in Francia : neve a Parigi - “naufraghi” bloccati tutta la notte sull’autostrada : Parigi si è svegliata di nuovo imbiancata oggi, mentre ghiaccio e piogge gelate mettono a rischio le strade e le ferrovie del nord del Paese. Nel sud sono stati tanti i “naufraghi”, cioè centinaia di automobilisti rimasti bloccati tutta la notte sull’autostrada, in particolare sulla A9, vicino a Montpellier. Alcuni hanno abbandonando l’automobile sotto la neve. In vigore l’allerta che riguarda tutti i dipartimenti ...

Maltempo e gelo a Parigi : stalattiti nella metropolitana : Il freddo estremo colpisce anche Parigi: delle stalattiti si sono formate nelle ultime ore nei corridoi delle stazioni della metropolitana. Le stazioni dove sono presenti più formazioni di ghiaccio sono Louvre-Rivoli e Bonne Nouvelle. Il termometro segna -6°C oggi nella capitale francese, ieri ha nevicato e sono previste ulteriori precipitazioni nevose nel corso della prossima notte. L'articolo Maltempo e gelo a Parigi: stalattiti nella ...

Maltempo - il Burian sferza l’Europa : diverse vittime - allerta da Parigi a Mosca : La strage di Burian: il vento gelido proveniente dalla Siberia non sta risparmiando l’Europa dove sono almeno sette i morti registrati in tre giorni. La tempesta artica che i media britannici hanno ribattezzato ‘The beast from East’, ha portato condizioni climatiche simili a quelle del circolo polare in tutto il Vecchio Continente. Notevoli i disagi in particolare ai trasporti: aeroporti paralizzati, fiumi ghiacciati e paura ...

Maltempo in Francia : nuova allerta neve a Parigi - “evitare gli spostamenti in auto e l’ovest dell’Ile-de-France” : nuova allerta neve nella regione di Parigi: nell’area è prevista una nuova abbondante nevicata nelle prossime ore. In un comunicato, la prefettura consiglia ai residenti di evitare “per quanto possibile” gli spostamenti in auto. La polizia chiede anche di evitare l’ovest della regione Ile-de-France. Nei giorni scorsi la neve ha determinato disagi nei trasporti, tanto che migliaia di persone sono state costrette a passare ...

Maltempo - ancora neve a Parigi : allarme per i migranti minorenni : ancora neve e gelo in Francia. In particolare a Parigi, dopo un giorno di tregua la neve è tornata a cadere. Un’ampia parte del nord-ovest della Francia è attualmente oggetto di una nuova perturbazione con disagi nei trasporti della regione Ile-de-France, in particolare nella Capitale. Mentre un gruppo di avvocati ha inviato una lettera al tribunale minorile per avvertirli della situazione “molto preoccupante” di 128 ...

Maltempo - ancora caos a Parigi : ritardi e cancellazione dei voli : Trasporti in tilt nell’Ile-de-France, cioè la regione di Parigi, dopo le nevicate eccezionali dei giorni scorsi.Per oggi sono previsti ritardi e possibili cancellazioni in tutti gli aeroporti internazionali di Parigi. L'articolo Maltempo, ancora caos a Parigi: ritardi e cancellazione dei voli sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : neve record in regione Parigi. Tour Eiffel imbiancata : Fra i 10 e i 20 centimetri di neve, in alcuni casi più dell'anno record degli ultimi decenni, il 2013, hanno bloccato quasi completamente Parigi e la regione Ile-de-France. Ieri sera, quasi 800 ...

Il Maltempo flagella Parigi - Senna invade la città. Alcuni ragazzi ne approfittano per fare wakeboard : Il maltempo che per giorni ha flagellato la Francia, con piogge incessanti che hanno causato diversi disagi soprattutto a Parigi, per questi ragazzi si è trasformato in un divertimento. Due giovani hanno infatti approfittato del 'fiume d'acqua' che si è formato davanti la loro abitazione in un sobborgo Parigino per praticare wakeboard, lo sport acquatico da tavola che nasce dalla fusione tra lo sci nautico e lo snowboard. I ...

Maltempo in Francia - paura a Parigi per la piena della Senna | Foto : Maltempo in Francia, paura a Parigi per la piena della Senna | Foto Per salvaguardare le opere, il Louvre ha deciso di spostarne alcune in zone sicure Continua a leggere L'articolo Maltempo in Francia, paura a Parigi per la piena della Senna | Foto sembra essere il primo su NewsGo.